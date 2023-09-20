Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên!

Sao quốc tế 20/09/2023 11:42

Tuy chỉ là những hình ảnh đơn giản khi xuất hiện trên phố, Triệu Lộ Tư nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc ngoài đời thực.

Chiều tối ngày 19/9, Triệu Lộ Tư đã có mặt tại Milan để tham gia Tuần lễ Thời trang Milan (Milan Fashion Week) - 1 trong 4 tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Được biết, trong Tuần lễ Thời trang Milan lần này, Triệu Lộ Tư có bước đi "táo bạo" khi tự make up, làm tóc và làm stylist cho chính mình. 

Mới đây, sáng 20/9, hình ảnh giản dị của Triệu Lộ Tư khi tương tác cùng fan tại đây đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy chỉ là những hình ảnh đơn giản khi xuất hiện trên phố, Triệu Lộ Tư nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ bởi mặt mộc "đỉnh của chóp", vóc dáng săn chắc cùng vòng eo không chút mỡ thừa.

Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên! - Ảnh 1Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên! - Ảnh 2Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên! - Ảnh 3

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả trầm trồ bình luận thân hình của cô nàng trông vừa khỏe khoắn lại vô cùng cuốn hút. Triệu Lộ Tư cũng được khen ngợi là khá thân thiện với người hâm mộ, người đẹp luôn tươi cười rạng rỡ tương tác và chụp ảnh cùng fan. 

Có thể thấy Triệu Lộ Tư đang là một trong số các "tiểu hoa đán" trên màn ảnh Hoa ngữ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Dù lịch trình dày đặc và khối lượng dự án khủng, Triệu Lộ Tư vẫn giữ được vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái rạng ngời khi xuất hiện trước công chúng. 

Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên! - Ảnh 4Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên! - Ảnh 5Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên! - Ảnh 6

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai diễn phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật của mình.        

Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên! - Ảnh 7Triệu Lộ Tư giao lưu cùng người hâm mộ tại Milan, khoe mặt mộc đỉnh cao hết cỡ, vòng eo thon gọn khiến fan đứng ngồi không yên! - Ảnh 8

Hiện tại, Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, được xem là mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz với nhiều thành công trong các bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường Ca hành" hay "Tinh hán xán lạn". Gần đây, sau thành công của "Vụng trộm không thể dấu", người đẹp sinh năm 1998 càng được nhiều người yêu mến.

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