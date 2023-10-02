Giữa lùm xùm đóng nữ chính trong 'Rèm ngọc châu sa', Triệu Lộ Tư chuẩn bị rời công ty quản lý?

Nội dung của bài viết đó là chụp lại buổi tiệc mà đoàn đội tổ chức, có bánh kem, bữa tối, ảnh chụp với Ngô Hiểu Trân (tổng giám đốc Galaxy Cool), và ảnh chụp các nhân viên. Nàng tiểu hoa cũng xoá bài đăng kỷ niệm 2 năm thành lập phòng làm việc, sau đó đăng lại bài chỉ chứa mỗi ảnh bản thân mình.

Mới đây, người hâm mộ cho rằng Triệu lộ Tư đang gặp trục trặc, thậm chí rời khỏi công ty quản lý hiện tại. Cụ thể, khi soi Tiểu Hồng Thư (tài khoản mạng xã hội duy nhất Lộ Tư được làm chủ), fan phát hiện bài đăng kỷ niệm 1 năm thành lập phòng làm việc (đăng ngày 16/7/2021) đã bị xoá.

Bên cạnh đó, cư dân mạng tỏ ra khó hiểu khi nữ diễn viên không có quản lý cụ thể, liên tục thay đổi nhân sự, những người làm việc bên cạnh Triệu Lộ Tư đều là bạn thân, bạn thân từ nhỏ,...

Hiện nay người hâm mộ nàng tiểu hoa khá tức giận trước thái độ làm việc của công ty quản lý Galaxy Cool. Không chỉ trì hoãn việc đóng phim, giám đốc công ty còn tự tay nhấn thích bài viết "khịa" gà nhà. Đỉnh điểm, hậu viên hội (fanclub) Triệu Lộ Tư đã tuyên bố ngừng cập nhật hoạt động của nữ diễn viên đến khi nhận được câu trả lời chính đáng.

Việc Triệu Lộ Tư gặp mâu thuẫn với phía quản lý là không thể chối cãi. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị đồn đã âm thầm rời công ty hiện tại.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư chính thức nhận lời đóng vai nữ chính trong dự án phim cổ trang "Rèm ngọc châu sa". Trước đó, nam chính của bộ phim là Khuất Sở Tiêu nhưng sau đó đã được đổi thành Lưu Vũ Ninh. Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư đã từng cùng hợp tác khá thành công trong "Trường ca hành" nên việc nhập vai không khó.

Tuy nhiên, người hâm mộ cả hai bên có vẻ đều không thích sự tái hợp này vì cho rằng cả hai không phù hợp để đóng cặp chung với nhau nữa. Thậm chí, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư còn đồng loạt phản đối, thay ảnh đại diện đen và đưa ra thông báo sẽ rằng ngừng hoạt động tuyên truyền cho đến khi có thông báo mới từ phía đoàn phim.