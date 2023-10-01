Từng là cặp đôi được 'đẩy thuyền' nhất, Triệu Lộ Tư bị phản đối nên duyên với Lưu Vũ Ninh vì lý do này

Theo thông tin ban đầu, nam chính của bộ phim là Khuất Sở Tiêu nhưng sau đó đã được đổi thành Lưu Vũ Ninh. Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư đã từng cùng hợp tác khá thành công trong "Trường ca hành" nên việc nhập vai không khó. Tuy nhiên, người hâm mộ cả hai bên có vẻ đều không thích sự tái hợp này vì cho rằng cả hai không phù hợp để đóng cặp chung với nhau nữa.

Mới đây, thông tin Triệu Lộ Tư sẽ đóng nữ chính trong dự án phim "Rèm ngọc châu sa" nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Đặc biệt, bộ phim này nữ diễn viên dự kiến đóng cặp chung với ca sĩ Lưu Vũ Ninh.

Thậm chí, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư còn đồng loạt phản đối, thay ảnh đại diện đen và đưa ra thông báo sẽ rằng ngừng hoạt động tuyên truyền cho đến khi có thông báo mới từ phía đoàn phim.

Trước đó, Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư đã từng đóng chung trong Trường Ca Hành. Tương tác hóa học tốt của couple này nhận được nhiều sự ủng hộ của người xem, thậm chí có phần hot hơn cả couple chính là Ngô Lỗi - Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau đó Triệu Lộ Tư - Lưu Vũ Ninh dính nghi vấn hẹn hò vì cùng xuất hiện tại Disneyland Thượng Hải. Nếu lần này tiếp tục hợp tác, chắc chắn tin đồn tình cảm sẽ càng bị thổi phồng, ảnh hưởng đến cả những bộ phim sau này của hai diễn viên.

Ngoài ra, Lưu Vũ Ninh cũng không được lòng cư dân mạng sau khi đóng An Lạc Truyện. Dù chỉ là vai phụ nhưng nam diễn viên lại có nhiều đất diễn hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Với kịch bản đại nữ chủ như Rèm Ngọc Châu Sa, người hâm mộ Triệu Lộ Tư sợ rằng Lưu Vũ Ninh sẽ cướp đất diễn của nàng tiểu hoa.

Ngoài ra, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư đã liên hệ với giám đốc casting về việc lựa chọn nam chính, nhưng lại không có phản hồi thỏa đáng. Điều này càng khiến người hâm mộ Triệu Lộ Tư thấy đang bị đối xử bất công, không có quyền lên tiếng cho quyền lợi của mình. Khi ồn ào còn chưa hạ nhiệt thì Lý Vĩ - Giám đốc công ty chủ quản của Triệu Lộ Tư lại có những phát ngôn làm mất lòng công chúng.

Hiện tại Rèm Ngọc Châu Sa vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức, thậm chí xuất hiện tin đồn sẽ không quay nữa.