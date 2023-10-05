Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương

Triệu Lộ Tư gặp không ít sóng gió dù cho tác phẩm mới của cô là Rèm Ngọc Châu Sa đã được công bố.

Giữa lùm xùm người hâm mộ đồng loạt "tẩy chay" Rèm Ngọc Châu Sa, cư dân mạng chỉ ra rằng, bản thân Triệu Lộ Tư cũng là “ác mộng” của bạn diễn nam. Khi đóng phim cùng Ngô Lỗi và Dương Dương, cô cũng không ít lần “cọ nhiệt” bạn diễn.

Bởi vì Ngô Lỗi xuất thân từ sao nhí có quốc dân dộ, có diễn xuất còn Dương Dương là đỉnh lưu nổi tiếng nhiều năm. Triệu Lộ Tư không thể so sánh được mức độ nổi tiếng với hai người đó nên có nhiều chiêu trò để thu hút sự chú ý cho bản thân.

Cụ thể, sau khi Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư bắt đầu quay, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện hình ảnh, clip được tung ra tại đoàn phim thể hiện mối quan hệ thân thiết, ngọt ngào của hai diễn viên. Thậm chí, blogger xứ Trung còn tung tin đồn nam diễn viên nổi tiếng cùng tiểu hoa nảy sinh tình cảm khi hợp tác đóng phim. Sau đó, cũng chính blogger này chia sẻ hình ảnh Dương Dương giúp Triệu Lộ Tư xịt thuốc chống côn trùng tại trường quay như một lời ám chỉ.

Sau khi đóng máy Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư đăng ảnh bánh kem đúng vào ngày sinh nhật Dương Dương khiến không ít người bàn tán xôn xao. Sau đó, cô xóa ảnh như chưa từng có gì xảy ra, làm mọi người đoán già đoán non.

Những tin đồn này đang được cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư không phải gu của Dương Dương, dù vậy cô cũng thành công kéo được thêm danh tiếng cho mình. Những chiêu trò tương tự cũng xảy ra với Ngô Lỗi. Nhiều ý kiến cho rằng fan Triệu Lộ Tư không thích thần tượng diễn với Lưu Vũ Ninh vì lưu lương của anh không cao khó “xào couple” và đặc biệt là không thể “gánh phim” như các nam thần trước.

Tái hợp với Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư đối mặt với mâu thuẫn của công ty quản lí, người hâm mộ Tưởng chừng là một dự án gây ấn tượng mới của Triệu Lộ Tư nhưng với "Rèm ngọc châu sa", cô gặp nhiều thế khó khi trở thành chủ đề gây tranh cãi của người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-bi-dan-tinh-vach-tran-chieu-tro-co-nhiet-ngo-loi-va-duong-duong-621941.html