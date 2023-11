10 năm chờ đợi: Lưu Thi Thi trở lại màn ảnh với cảnh võ có lực, không cần hiệu ứng vẫn khiến cư dân mạng mãn nhãn

Mới đây, bộ phim "Nhất niệm quan sơn" do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức lên sóng. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên trên phim trường được leak ra, tác phẩm này đã được khán giả ngóng đợi. Lý do là bởi vai nữ chính thuộc về nàng tiểu hoa đán đình đám Lưu Thi Thi.

Trong phim, Lưu Thi Thi vào vai Nhậm Như Ý, vốn là tả sứ của tổ chức Chu Y Vệ, đội quân tình báo của An Quốc. Hiện tại, nàng đang trà trộn vào Ngô quốc để trộm bản đồ bố trí lương thảo.

Mở đầu phim là cảnh Nhậm Như Ý đóng giả vũ công, quyến rũ thế tử của Ngô quốc. Lưu Thi Thi vốn học múa lâu năm nên cảnh múa của cô được đánh giá rất cao. Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên vốn có nền tảng vũ đạo nên động tác đẹp mắt, khí chất thu hút hơn hẳn các diễn viên trẻ hiện tại.

Bên cạnh phát huy thế mạnh vốn có, những cảnh võ thuật của Lưu Thi Thi cũng khiến người xem mãn nhãn. Bà xã Ngô Kỳ Long nhiều lần thể hiện các cảnh hành động võ thuật khó. Thậm chí nhiều người còn nhận định, cô nàng như đang khắc họa loạt cảnh võ thuật đẹp mắt chẳng khác nào dòng phim chưởng của 10 năm trước.

Màn đánh võ của nữ diễn viên còn được tăng thêm phần kịch tính khi Lưu Thi Thi sở hữu thần thái sắc lạnh, chuẩn vai sát thủ. Nàng Nhược Hy đánh có lực chứ không phải bay lượn slow motion như những tiểu hoa hiện nay.

Nhất Niệm Quan Sơn được đánh giá là có nội dung hấp dẫn và thú vị. Phim kể về nữ sát thủ Nhậm Như Ý thuộc Chu Y Vệ, trà trộn vào Ngô quốc để tìm bản đồ lương thảo. Tuy nhiên, cô và đồng đội của mình bị tổ chức Lục Đạo Đường - nhóm sát thủ của Ngô quốc phát hiện và bị ra tay sát hại. Nhậm Như Ý sau đó quyết định giả chết để thoát khỏi tổ chức Chu Y Vệ.

Trong quá trình chạy trốn, cô gặp được Ninh Viễn Châu (do Lưu Vũ Ninh đóng), một vị tướng của Ngô quốc, nhưng không hài lòng với triều đình và hoàng đế, anh ta muốn lui vào cuộc sống bí ẩn của giang hồ.

Tuy nhiên, trong khi đó, Ngô đế lại bị bắt giữ bởi An đế. An quốc yêu cầu Ngô quốc phải trao đổi một vị hoàng tử và 10 vạn lượng vàng để chuộc lại. Ninh Viễn Châu được giao nhiệm vụ hộ tống công chúa Dương Doanh (Hà Lam Đậu đóng) giả trai để sang làm con tin, chuộc cha. Ninh Viễn Châu biết thân phận của Nhậm Như Ý, muốn cô dẫn đường vào An quốc, do đó, cả hai hợp tác với nhau.