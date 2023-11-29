Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích

Sao quốc tế 29/11/2023 16:05

Dù chỉ mới lên sóng những tập đầu tiên, nhưng phim Hoa ngữ "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đã lập loạt thành tích đáng ngưỡng mộ.

Bộ phim "Nhất Niệm Quan Sơn" lên sóng với thành tích ấn tượng, theo đó, đạo diễn Chu Tĩnh Thao nhận vô số lời khen từ phía khán giả.

Cụ thể, trong 6 tập phát sóng đầu tiên, "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh đạt 8.500 điểm nhiệt (độ hot, phủ sóng) trên IQIYI . Trong đó, với chỉ số trên Vlinkage, phim đạt 78,88 điểm. Riêng chỉ số nhân vật Vlinkage, nhân vật của Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh đóng) đạt 8,76 điểm và Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi đóng) đạt 8,51 điểm. Trong khi đó, chỉ số Datawin của phim cũng 1.724 điểm.

Theo truyền thông Trung Quốc, hiện tại phim đang được đánh giá tích cực của phía khán giả từ đài từ của diễn viên đến trang phục và góc quay.

Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích - Ảnh 1

Nhiều cư dân mạng đánh giá rằng "Nhất Niệm Quan Sơn" đạt thành tích tốt nhờ phim có nhiều góc quay đẹp, chuyển cảnh mượt mà. Điều này khiến bộ phim tạo cảm giác thoải mái cho người xem, nhan sắc diễn viên cũng thăng hạng nhờ những cách xử lí tinh tế của phía ê -kíp.

So với phim "Ninh an như mộng", "Nhất Niệm Quan Sơn" được đánh giá cao hơn ở khâu kĩ thuật. Chính vì thế, khán giả dành thiện cảm cho phim nhiều hơn. Thêm nữa, sau thời gian im ắng, việc trở lại của Lưu Thi Thi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Nữ diễn viên được khen khi diễn các cảnh võ thuật, tuy nhiên điểm yếu của cô vẫn là ánh mắt chưa linh hoạt.

Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích - Ảnh 2

Bên cạnh đó, đoàn phim Nhất Niệm Quan Sơn sử dụng giọng gốc của diễn viên. Bởi vậy, Lưu Vũ Ninh gây ấn tượng khi thể hiện vai nam chính Ninh Viễn Châu thực sự trọn vẹn. Đặc biệt, đài từ của Lưu Vũ Ninh nhận nhiều lời khen ngợi với chất giọng trầm đầy cuốn hút. Anh thành công truyền tải được diễn biến cảm xúc của nhân vật qua lời thoại, đồng thời gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ chất giọng hay, đài từ rõ ràng, ngắt nghỉ đúng chuẩn dù đang nói một câu thoại dài.

Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích - Ảnh 3

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi thủ vai) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh thủ vai), Vu Thập Tam, Dương Doanh, Nguyên Lộc và những người khác. Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, họ cùng nhau đối mặt với giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành.

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