Vừa tái xuất với thần thái đỉnh của đỉnh Lưu Thi Thi đã lập kỷ lục mới, đè bẹp thành tích của Bạch Lộc – Bạch Kính Đình vất vả mới có được

Sao quốc tế 30/11/2023 10:26

“Mỹ nhân cổ Trang” Lưu Thi Thi vừa tái xuất với thần thái đỉnh của đỉnh trong bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn đã nhanh chóng lập kỷ lục. Thành tích mới của đàn chị đã hạ gục cả Bạch Lộc – Bạch Kính Đình.

 

Cuối cùng, Nhất Niệm Quan Sơn dự án phim mới do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã được lên sóng. Và tin vui lập tức kéo đến khi bộ phim cổ trang võ hiệp này đã thu hút hơn 600.000 lượt xem trực tuyến. Chưa dừng lại ở đó, phim liên tiếp nhận được nhiều lời khen ngợi về tạo hình, cảnh đánh võ, góc quay, diễn xuất… Thậm chí, Nhất Niệm Quan Sơn còn xác lập kỷ lục mới trên nền tảng IQIYI.

Vừa tái xuất với thần thái đỉnh của đỉnh Lưu Thi Thi đã lập kỷ lục mới, đè bẹp thành tích của Bạch Lộc – Bạch Kính Đình vất vả mới có được - Ảnh 1
Nhất Niệm Quan Sơn dự án phim mới do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính vừa lên sóng đã xác lập kỷ lục mới trên nền tảng IQIYI.

Theo đó, Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chạm mốc nhiệt độ là 7154 trên nền tảng IQIYI. Đây cũng là bộ phim có nhiệt độ ngày lên sóng đầu tiên cao nhất trên nền tảng này năm 2023.

Vừa tái xuất với thần thái đỉnh của đỉnh Lưu Thi Thi đã lập kỷ lục mới, đè bẹp thành tích của Bạch Lộc – Bạch Kính Đình vất vả mới có được - Ảnh 2
Trường Phong Độ của Tống Dật – Bạch Kính Đình với 7144 điểm nhiệt độ.

Ngay sau Nhất Niệm Quan Sơn là Trường Phong Độ của Tống Dật – Bạch Kính Đình với 7144 điểm nhiệt độ, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc – Trương Lăng Hách với 7076 điểm nhiệt độ. Như vậy, vừa tái xuất Lưu Thi Thi đã hạ gục loạt đàn em có phim bạo khoản năm 2023.

Vừa tái xuất với thần thái đỉnh của đỉnh Lưu Thi Thi đã lập kỷ lục mới, đè bẹp thành tích của Bạch Lộc – Bạch Kính Đình vất vả mới có được - Ảnh 3
 Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc – Trương Lăng Hách với 7076 điểm nhiệt độ.

Trong đó, với chỉ số trên Vlinkage, phim đạt 78,88 điểm. Riêng chỉ số nhân vật Vlinkage, nhân vật của Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh đóng) đạt 8,76 điểm và Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi đóng) đạt 8,51 điểm. Trong khi đó, chỉ số Datawin của phim cũng 1.724 điểm.

Theo truyền thông Trung Quốc, hiện tại phim đang được đánh giá tích cực của phía khán giả từ đài từ của diễn viên đến trang phục và góc quay. Cảnh múa của Lưu Thi Thi trong phim khiến dân tình ngỡ ngàng vì quá hút mắt. Thậm chí, có người còn khẳng định rằng “lâu lắm rồi mới thấy một mỹ nhân cổ trang đúng nghĩa”. Dù là cảnh múa hoa lệ hay những cảnh đánh võ đều được nàng tiểu hoa thực hiện một cách hoàn hảo.

Vừa tái xuất với thần thái đỉnh của đỉnh Lưu Thi Thi đã lập kỷ lục mới, đè bẹp thành tích của Bạch Lộc – Bạch Kính Đình vất vả mới có được - Ảnh 4
Dù là cảnh múa hoa lệ hay những cảnh đánh võ Lưu Thi Thi đều thể hiện một cách hoàn hảo. 

Nhất Niệm Quan Sơn lấy bối cảnh giả tưởng, nơi có hai quốc gia đang ở thế đối lập với nhau là An quốc và Ngô quốc. Lưu Thi Thi đảm nhận vai nữ chính Nhậm Như Ý, một nữ hiệp ân oán rõ ràng, là tiền tả sứ Chu Y Vệ của An quốc. Vì một số lý do, cô lưu lạc đến Ngô Quốc. Về sau, Nhậm Như Ý thành lập đội sứ thần Nghinh Đế, cùng Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) và nhiều anh hùng trẻ tuổi bắt đầu một hành trình nhiều sóng gió. Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, họ cùng nhau đối mặt với giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành.

Vừa tái xuất với thần thái đỉnh của đỉnh Lưu Thi Thi đã lập kỷ lục mới, đè bẹp thành tích của Bạch Lộc – Bạch Kính Đình vất vả mới có được - Ảnh 5
So với phim Ninh An Như Mộng, Nhất Niệm Quan Sơn được đánh giá cao hơn ở khâu kĩ thuật. 

So với phim Ninh An Như Mộng, Nhất Niệm Quan Sơn được đánh giá cao hơn ở khâu kĩ thuật. Chính vì thế, khán giả dành thiện cảm cho phim nhiều hơn. Thêm nữa, sau thời gian im ắng, việc trở lại của Lưu Thi Thi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Nữ diễn viên được khen khi diễn các cảnh võ thuật, tuy nhiên điểm yếu của cô vẫn là ánh mắt chưa linh hoạt. Hiện tại dân tình đều đang tập trung sự chú ý vào Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh.

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'!

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'!

Vai diễn của Lưu Thi Thi trong dự án Nhất Niệm Quan Sơn đang nhận được phản hồi vô cùng tích cực tù cư dân mạng dù chỉ mới bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'!

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'!

Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích

Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích

Lưu Thi Thi tiếp tục gây sốt khi xuất hiện vô cùng thần thái trên bìa tạp chí, khoe cổ thiên nga trứ danh khiến vạn người ao ước

Lưu Thi Thi tiếp tục gây sốt khi xuất hiện vô cùng thần thái trên bìa tạp chí, khoe cổ thiên nga trứ danh khiến vạn người ao ước

Vị thế thời trang của Lưu Thi Thi bị đàn em 'lấn át' nghiêm trọng, kém xa cả Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Vị thế thời trang của Lưu Thi Thi bị đàn em 'lấn át' nghiêm trọng, kém xa cả Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Lưu Thi Thi và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư nhận tin vui khủng khiến dân tình phấn khích

Lưu Thi Thi và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư nhận tin vui khủng khiến dân tình phấn khích

"Hồ yêu tiểu hồng nương" vẫn gây tranh cãi vì lý do này dù có Dương Mịch, Thành Nghị, Lưu Thi Thi tham gia

"Hồ yêu tiểu hồng nương" vẫn gây tranh cãi vì lý do này dù có Dương Mịch, Thành Nghị, Lưu Thi Thi tham gia

TIN MỚI NHẤT

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 19 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 22 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 40 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều