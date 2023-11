Vừa tái xuất với thần thái đỉnh của đỉnh Lưu Thi Thi đã lập kỷ lục mới, đè bẹp thành tích của Bạch Lộc – Bạch Kính Đình vất vả mới có được

Theo đó, Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chạm mốc nhiệt độ là 7154 trên nền tảng IQIYI. Đây cũng là bộ phim có nhiệt độ ngày lên sóng đầu tiên cao nhất trên nền tảng này năm 2023.

Cuối cùng, Nhất Niệm Quan Sơn dự án phim mới do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã được lên sóng. Và tin vui lập tức kéo đến khi bộ phim cổ trang võ hiệp này đã thu hút hơn 600.000 lượt xem trực tuyến. Chưa dừng lại ở đó, phim liên tiếp nhận được nhiều lời khen ngợi về tạo hình, cảnh đánh võ, góc quay, diễn xuất… Thậm chí, Nhất Niệm Quan Sơn còn xác lập kỷ lục mới trên nền tảng IQIYI.

Ngay sau Nhất Niệm Quan Sơn là Trường Phong Độ của Tống Dật – Bạch Kính Đình với 7144 điểm nhiệt độ, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc – Trương Lăng Hách với 7076 điểm nhiệt độ. Như vậy, vừa tái xuất Lưu Thi Thi đã hạ gục loạt đàn em có phim bạo khoản năm 2023.

Theo truyền thông Trung Quốc, hiện tại phim đang được đánh giá tích cực của phía khán giả từ đài từ của diễn viên đến trang phục và góc quay. Cảnh múa của Lưu Thi Thi trong phim khiến dân tình ngỡ ngàng vì quá hút mắt. Thậm chí, có người còn khẳng định rằng “lâu lắm rồi mới thấy một mỹ nhân cổ trang đúng nghĩa”. Dù là cảnh múa hoa lệ hay những cảnh đánh võ đều được nàng tiểu hoa thực hiện một cách hoàn hảo.

Nhất Niệm Quan Sơn lấy bối cảnh giả tưởng, nơi có hai quốc gia đang ở thế đối lập với nhau là An quốc và Ngô quốc. Lưu Thi Thi đảm nhận vai nữ chính Nhậm Như Ý, một nữ hiệp ân oán rõ ràng, là tiền tả sứ Chu Y Vệ của An quốc. Vì một số lý do, cô lưu lạc đến Ngô Quốc. Về sau, Nhậm Như Ý thành lập đội sứ thần Nghinh Đế, cùng Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) và nhiều anh hùng trẻ tuổi bắt đầu một hành trình nhiều sóng gió. Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, họ cùng nhau đối mặt với giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành.

So với phim Ninh An Như Mộng, Nhất Niệm Quan Sơn được đánh giá cao hơn ở khâu kĩ thuật.

Chính vì thế, khán giả dành thiện cảm cho phim nhiều hơn. Thêm nữa, sau thời gian im ắng, việc trở lại của Lưu Thi Thi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Nữ diễn viên được khen khi diễn các cảnh võ thuật, tuy nhiên điểm yếu của cô vẫn là ánh mắt chưa linh hoạt. Hiện tại dân tình đều đang tập trung sự chú ý vào Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh.