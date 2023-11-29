Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'!

Sao quốc tế 29/11/2023 16:23

Vai diễn của Lưu Thi Thi trong dự án Nhất Niệm Quan Sơn đang nhận được phản hồi vô cùng tích cực tù cư dân mạng dù chỉ mới bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên.

Vào ngày hôm qua (28/11), bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn đã chính thức lên sóng. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên trên phim trường được leak ra, dự án này đã được khán giả ngóng đợi. Lý do là bởi vai nữ chính thuộc về nàng tiểu hoa đán đình đám Lưu Thi Thi. 

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'! - Ảnh 1

Với nhan sắc khuynh diễm cùng khả năng nhập vai được đánh giá cao, màn trở lại sau 3 năm của Lưu Thi Thi nhận được sự chú ý và mong đợi vô cùng lớn. 

Sau 6 tập đầu, bộ phim nhận về nhiều phản ứng tích cực, số liệu phát sóng cũng cực kỳ khả quan.

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'! - Ảnh 2

Theo đó, nhiệt độ Nhất Niệm Quan Sơn phá 7000 điểm nhiệt trên iQIYI sau 4 tiếng lên sóng, chốt nhiệt độ ngày đầu phá 7148 điểm nhiệt, đứng thứ nhất nhiệt độ phát sóng ngày đầu của iQIYI năm 2023.

Nhờ thành tích này mà Nhất Niệm Quan Sơn đã vượt nhiệt độ ngày đầu lên sóng của 2 bộ phim cực hot trên nền tảng iQIYI năm nay là Ninh An Như Mộng và Trường Phong Độ, trở thành “hắc mã” trên thị trường phim Cbiz 2023.

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'! - Ảnh 3

Đặc biệt, dự án lần này nhận về nhiều lời khen từ tiết tấu phim, đài từ, ống kính của đạo diễn, cảnh múa, đánh võ của Lưu Thi Thi,…

Bộ phim nhanh chóng công phá bảng hotsearch với "bão" lời khen về tiết tấu phim nhanh, hấp dẫn, không có những tình tiết thừa thãi. 

Đạo diễn Chu Tĩnh Thao nhân vô số lời khen với nhiều góc quay đẹp, chuyển cảnh mượt mà, cảnh đánh võ không lạm dụng slow motion khiến bộ phim có chất cảm tốt, nhan sắc diễn viên cũng thăng hạng.

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'! - Ảnh 4Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'! - Ảnh 5

Cộng thêm nhan sắc cùng khả năng đánh võ, nhảy múa của Lưu Thi Thi đã khiến bộ phim trở thành điểm sáng nổi bật giữa lúc phim hoa ngữ gần đây chịu nhiều "tai tiếng" vì góc quay "dìm" diễn viên. Có thể nói, nàng tiểu hoa đã chọn đúng tác phẩm và đạo diễn cho sự trở lại của mình với dòng phim cổ trang quen thuộc.

Màn trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn sau 3 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi được khen nức nở: Hóa ra nhờ vào 'người này'! - Ảnh 6

Bộ phim là hành trình yêu hận tình thù vô cùng đặc sắc của Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) và Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh). Ngoài 2 diễn viên chính, dàn cast tham gia phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, được lòng người xem: diễn xuất chính có Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Vũ, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Lữ Hành, Lý Hoan; diễn xuất đặc biệt có Trần Hựu Duy, Trần Đô Linh, Trương Chỉ Khê, Vương Nhất Triết; cameo Hoàng Mộng Bảo... Hứa hẹn sẽ là dự án bùng nổ showbiz đất nước tỷ dân vào thời điểm cuối năm 2023. 

Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích

Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích

Dù chỉ mới lên sóng những tập đầu tiên, nhưng phim Hoa ngữ "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đã lập loạt thành tích đáng ngưỡng mộ.

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