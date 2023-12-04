Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi bùng nổ trên trường đua phim Hoa ngữ cuối năm, mở bát 7.5 điểm trên Douban

Sao quốc tế 04/12/2023 12:03

Thành tích mà Nhất Niệm Quan Sơn vừa nhận được mới đây hứa hẹn sẽ giúp Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh ngày càng có chỗ đứng trong làng giải trí.

Sau nhiều năm ở ẩn, Lưu Thi Thi tái xuất màn ảnh trong dự án phim Nhất Niệm Quan Sơn và nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trước mắt, 'tưởng không hay nhưng hay không tưởng' là lời nhận xét chính xác nhất dành cho bộ phim cổ trang truyền kỳ này. Hiện tại, Nhất Niệm Quan Sơn mở điểm Douban được 7.5 điểm với hơn 30,1k lượt đánh giá. Thành tích này của phim có thể giúp Lưu Thi Thi và dàn diễn viên thu về dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất.

 

Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi bùng nổ trên trường đua phim Hoa ngữ cuối năm, mở bát 7.5 điểm trên Douban - Ảnh 1
 Lưu Thi Thi tái xuất màn ảnh trong dự án phim Nhất Niệm Quan Sơn và nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng.

 

Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi bùng nổ trên trường đua phim Hoa ngữ cuối năm, mở bát 7.5 điểm trên Douban - Ảnh 2
Nhất Niệm Quan Sơn mở điểm Douban được 7.5 điểm với hơn 30,1k lượt đánh giá.

 

Ngoài đạt điểm douban ấn tượng, Nhất Niệm Quan Sơn còn trở thành bộ phim thứ 5 trong năm nay của IQIYI có điểm nhiệt vượt mốc 10.000 điểm nhiệt, đứng chung với Bão Táp (Cuồng phong), Trường Phong Độ, Liên Hoa Lâu và Ninh An Như Mộng.

 

Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi bùng nổ trên trường đua phim Hoa ngữ cuối năm, mở bát 7.5 điểm trên Douban - Ảnh 3
Nhất Niệm Quan Sơn còn trở thành bộ phim thứ 5 trong năm nay của IQIYI có điểm nhiệt vượt mốc 10.000 điểm nhiệt.

 

Được biết, Nhất Niệm Quan Sơn lấy bối cảnh thời cuộc rối ren khi An Quốc và Ngô Quốc đang không ngừng giao tranh. Phim kể về hành trình đi sứ của Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi thủ vai) - là tiền tả sứ của tổ chức Chu Y Vệ, đội quân tình báo của An Quốc.

 

Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi bùng nổ trên trường đua phim Hoa ngữ cuối năm, mở bát 7.5 điểm trên Douban - Ảnh 4

Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi bùng nổ trên trường đua phim Hoa ngữ cuối năm, mở bát 7.5 điểm trên Douban - Ảnh 5

Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi bùng nổ trên trường đua phim Hoa ngữ cuối năm, mở bát 7.5 điểm trên Douban - Ảnh 6

Nhất Niệm Quan Sơn lấy bối cảnh thời cuộc rối ren khi An Quốc và Ngô Quốc đang không ngừng giao tranh.

Nàng trà trộn vào Ngô quốc để tìm bản đồ lương thảo. Tuy nhiên, nàng và đồng bọn bị tổ chức Lục Đạo Đường, nhóm sát thủ của Ngô quốc phát hiện, ra tay sát hại. Nhậm Như Ý nương theo việc này muốn giả chết để thoát khỏi tổ chức Chu Y Vệ. Trong lúc chạy trốn, nàng rơi vào tay Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh thủ vai). Vị tướng của Ngô quốc này vì bất mãn với triều đình và hoàng đế nên muốn quy ẩn giang hồ.

Tuy nhiên, trong lúc này, Ngô đế lại bị An đế bắt giữ. An quốc yêu cầu Ngô quốc đưa sang một vị hoàng tử và 10 vạn lượng vàng để làm tiền chuộc. Ninh Viễn Châu được giao nhiệm vụ hộ tống công chúa Dương Doanh (Hà Lam Đậu) giả trai để sang làm con tin, chuộc cha.

Ninh Viễn Châu biết thân phận của Nhậm Như Ý, muốn cô dẫn đường vào An quốc. Do đó cả hai hợp tác với nhau. Cứ như vậy, hai người mang theo tâm tư riêng, mục đích riêng, vừa hợp tác vừa đối đầu, cuối cùng hợp lực để chống lại kẻ thù.

Ngoài kịch bản ấn tượng, những cảnh quay thật sự mãn nhãn từ góc máy, chuyển cảnh đến cách sắp đặt khung hình, cách để các nhân vật cả chính lẫn phụ xuất hiện... toàn bộ đều khiến người xem hưng phấn đến mức ngạc nhiên và nổi da gà. 

Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi bùng nổ trên trường đua phim Hoa ngữ cuối năm, mở bát 7.5 điểm trên Douban - Ảnh 7
Những cảnh quay thật sự mãn nhãn khiến người xem hưng phấn đến mức ngạc nhiên và nổi da gà. 

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