Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn

Sao quốc tế 01/12/2023 10:11

Hiện đoạn phim có sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn đang là một trong những chủ đề được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng khi trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip cắt từ phim Nhất Niệm Quan Sơn lại có sự xuất hiện của nam tài tử Hoắc Kiến Hoa. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khiến dân tình ngỡ ngàng.

Trong đoạn video, sao nam đình đám không chỉ múa võ cùng Lưu Thi Thi, còn có những cảnh quay vô cùng tình tứ của cả hai. Thông tin Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trong Nhất Niệm Quan Sơn đã nhanh chóng đứng top hot search Weibo bảng giải trí.

Người hâm mộ chưa kịp ăn mừng vì tưởng cả hai cùng nhau 'tái xuất' trong dự án mới thì sự thật đằng sau đoạn clip đã được phanh phui. Theo đó, clip trên đúng là cảnh quay trong Nhất Niệm Quan Sơn, nhưng gương mặt Hoắc Kiến Hoa lại được ghép bằng công nghệ AI. Thực tế, đây là cảnh đối diễn của Lưu Thi Thi với nam chính Lưu Vũ Ninh. Dù chỉ là cắt ghép, nhưng nhiều khán giả phải công nhận rằng, Lưu Thi Thi - Hoắc Kiến Hoa trông rất đẹp đôi, đồng thời kỳ vọng họ sẽ sớm tái hợp sau phim Nữ Y Minh Phi Truyện và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3

Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 1
Thông tin Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trong Nhất Niệm Quan Sơn đã nhanh chóng đứng top hot search Weibo bảng giải trí.

Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 2

Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 3

Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 4


 Gương mặt Hoắc Kiến Hoa được ghép bằng công nghệ AI.

Những ngày qua, Nhất Niệm Quan Sơn đang là bộ phim được quan tâm bậc nhất màn ảnh. Ngay sau khi ra mắt tối 28/11, tác phẩm đạt điểm nhiệt độ 7148 trên iQIYI sau 4 tiếng lên sóng, vượt Ninh An Như Mộng và Trường Phong Độ để trở thành dự án có điểm nhiệt mở màn cao nhất năm. Tính đến hiện tại, phim đạt thành tích rất khả quan với chỉ số hơn 9.500 điểm, cao nhất trong các tác phẩm được phát sóng trên nền tảng iQiYi năm 2023. 

Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 5
Những ngày qua, Nhất Niệm Quan Sơn đang là bộ phim được quan tâm bậc nhất màn ảnh.
Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 6
Tính đến hiện tại, phim đạt thành tích rất khả quan với chỉ số hơn 9.500 điểm.
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