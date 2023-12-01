Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn

Hiện đoạn phim có sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn đang là một trong những chủ đề được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất.
- Vừa lên sóng, phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính lập nhiều thành tích
- Nhất Niệm Quan Sơn lập kỷ lục ngay những tập đầu phát sóng, Lưu Vũ Ninh nhận được vô vàn lời khen về đài từ
Mới đây, cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng khi trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip cắt từ phim Nhất Niệm Quan Sơn lại có sự xuất hiện của nam tài tử Hoắc Kiến Hoa. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khiến dân tình ngỡ ngàng.
Trong đoạn video, sao nam đình đám không chỉ múa võ cùng Lưu Thi Thi, còn có những cảnh quay vô cùng tình tứ của cả hai. Thông tin Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trong Nhất Niệm Quan Sơn đã nhanh chóng đứng top hot search Weibo bảng giải trí.
Người hâm mộ chưa kịp ăn mừng vì tưởng cả hai cùng nhau 'tái xuất' trong dự án mới thì sự thật đằng sau đoạn clip đã được phanh phui. Theo đó, clip trên đúng là cảnh quay trong Nhất Niệm Quan Sơn, nhưng gương mặt Hoắc Kiến Hoa lại được ghép bằng công nghệ AI. Thực tế, đây là cảnh đối diễn của Lưu Thi Thi với nam chính Lưu Vũ Ninh. Dù chỉ là cắt ghép, nhưng nhiều khán giả phải công nhận rằng, Lưu Thi Thi - Hoắc Kiến Hoa trông rất đẹp đôi, đồng thời kỳ vọng họ sẽ sớm tái hợp sau phim Nữ Y Minh Phi Truyện và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3.
Những ngày qua, Nhất Niệm Quan Sơn đang là bộ phim được quan tâm bậc nhất màn ảnh. Ngay sau khi ra mắt tối 28/11, tác phẩm đạt điểm nhiệt độ 7148 trên iQIYI sau 4 tiếng lên sóng, vượt Ninh An Như Mộng và Trường Phong Độ để trở thành dự án có điểm nhiệt mở màn cao nhất năm. Tính đến hiện tại, phim đạt thành tích rất khả quan với chỉ số hơn 9.500 điểm, cao nhất trong các tác phẩm được phát sóng trên nền tảng iQiYi năm 2023.