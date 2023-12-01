Sự thật về sự xuất hiện của Hoắc Kiến Hoa trong Nhất Niệm Quan Sơn

Mới đây, cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng khi trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip cắt từ phim Nhất Niệm Quan Sơn lại có sự xuất hiện của nam tài tử Hoắc Kiến Hoa. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khiến dân tình ngỡ ngàng.

Trong đoạn video, sao nam đình đám không chỉ múa võ cùng Lưu Thi Thi, còn có những cảnh quay vô cùng tình tứ của cả hai. Thông tin Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trong Nhất Niệm Quan Sơn đã nhanh chóng đứng top hot search Weibo bảng giải trí.