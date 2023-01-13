Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện?

Sao quốc tế 13/01/2023 17:04

Bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đã chính thức đóng máy, dân tình liền bật chế độ hóng ngày lên sóng.

Nhất Niệm Quan Sơn là bộ phim cổ trang với sự tham gia đóng chính của Lưu Thi ThiLưu Vũ Ninh. Ngay từ những ngày đầu có thông tin về phim và diễn viên, Nhất Niệm Quan Sơn là một trong những bộ phim được khán giả vô cùng mong đợi. Bởi đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của 'mỹ nhân cổ trang' Lưu Thi Thi với dòng phim này kể từ 'Túy Linh Lung' (2015). 

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 1

Trải qua gần 5 tháng quay phim, vừa qua ngày 12/1 đoàn phim chính thức đóng máy. Theo 163, Nhất niệm Quan Sơn lấy đề tài cổ trang lấy đề tài cổ trang làm cơ sở và không dựa trên bất kì nguyên mẫu nào Từng bước từng bước xây dựng nên nhân vật và các tình tiết trong một thế giới quan hoàn toàn mới. 

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 2

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 3

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 4

Ngay từ khi công bố poster cũng như một số hình ảnh từ hậu trường quay phim, Lưu Thi Thi đã khiến khán giả trầm trộ và hết lời khen ngợi về tạo hình nhân vật cổ trang vô cùng xinh đẹp, khí chất của mình, không hổ danh là "mỹ nhân cổ trang" của điện ảnh Hoa ngữ.

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 5

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 6

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 7

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 8

Ngoài hai diễn viên chính là cặp đôi Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, Nhất Niệm Quan Sơn còn sở hữu dàn diễn viên phụ hùng hậu như Hoàng Mộng oánh, Trần Hựu Duy, Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Vũ, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Trương Lũy, Lý Hoan, Trương Phàm,... Đặc biệt, dự án cổ trang lần này còn thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của hai nữ diễn viên được yêu thích là Trần Đô Linh và Trương Chi Khê.

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 9

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 10

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn chính thức đóng máy, màn tái xuất của Lưu Thi Thi liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 11

Lưu Thi Thi là gương mặt đã quá quen thuộc với mọt phim Hoa Ngữ, nổi tiếng là một trong tứ tiểu hoa đán cùng Dương Mịch, Dương Dĩnh và Nghê Ni. Cô được biết đến qua nhiều vai diễn công chúa Nhược Hy trong bộ phim kinh điển Bộ Bộ Kinh Tâm. 

Tuy nhiên thời gian qua, mức độ phủ sóng truyền thông của Lưu Thi Thi được đánh giá giảm sút. Quay trở lại với diễn xuất sau khi lập gia đình và sinh con, những bộ phim gần đây của Lưu Thi Thi đều không gây được tiếng vang. 

Nhất Niệm Quan Sơ được xem là tác phẩm chấm dứt thời kỳ ảm đạm sự nghiệp cho Lưu Thi Thi. Bộ phim có nội dung khá hấp dẫn và sỡ hữu dàn diễn viên hùng hậu, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm có tiếng vang lớn trong tương lai, là một dự án đầy mong đợi cũng như giúp Lưu Thi Thi lấy lại tên tuổi như thời "Tiên kiếm kỳ hiệp 2", "Bộ bộ kinh tâm". 

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lưu Thi Thi trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn.

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