Lưu Thi Thi vừa tái xuất đã khiến Bạch Lộc lẫn Ngu Thư Hân bị réo tên, netizen 'nhắc khéo' phải học hỏi điều này từ đàn chị

Sau thời gian dài chờ đợi, bộ phim truyền hình cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức gia nhập đường đua phim Hoa ngữ và đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Chỉ số nhân vật Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) đang có 9,06 điểm, nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) đang là 8,85 điểm. Trong khi đó, chỉ số Datawin đạt 2.147 điểm. Tính đến tập 8 thì trung bình 6 quảng cáo mỗi tập.

Chỉ số phim đạt 84,37 (phá mốc 80, theo truyền thông Hoa ngữ phim đạt trên 80 điểm là đang được đánh giá tốt).

Nhiều netizen xứ Trung nhận định, dự án lần này sở hữu kịch bản tốt. Thiết lập tuyến truyện và nhân vật dày dặn, mạch lạc hơn khối phim chuyển thể đã có nguyên tác tốt sẵn.

Sau 3 năm kể từ phim "Lưu Kim Tuế Nguyệt", Lưu Thi Thi mới trở lại màn ảnh nhỏ. Chính vì thế, sự kỳ vọng là rất lớn. Và với những ai đặt niềm tin vào tác phẩm mới của cô, họ đã không phải thất vọng.

Truyền thông Hoa ngữ còn cho rằng, nữ diễn viên đang lấy lại phong độ của mình trước những ngôi sao nổi bật như Ngu Thư Hân, Dương Tử, Bạch Lộc. Đặc biệt, điều này thể hiện qua những đánh giá tốt của khán giả dành cho mỹ nhân họ Lưu trong "Nhất Niệm Quan Sơn".

Khác với các nữ diễn viên trẻ hiện nay, khí chất và nhan sắc của nàng tiểu hoa 85 là không thể bị lu mờ hay lấn át. Không ít khán giả thậm chí còn gọi đích danh Bạch Lộc và Ngu Thư Hân vào để học hỏi Lưu Thi Thi.

Đối với Bạch Lộc, vào vai nữ chính trong nhiều dự án phim có tiếng tăm như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh hay Ninh An Như Mộng, nhưng diễn xuất và vẻ ngoài của nữ diễn viên bị đánh giá là thua xa dàn nữ phụ. Thậm chí khán giả còn cho rằng nữ phụ chính là "kiếp nạn" lớn nhất của nàng tiểu hoa sinh năm 1994.

Về phía Ngu Thư Hân, diễn xuất trong Vân Chi Vũ mới đây bị đánh giá có tiến bộ song vẫn nhạt nhòa, bị nữ phụ lấn át cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Trong suốt khoảng thời gian Vân Chi Vũ lên sóng, không ít lần fan hâm mộ của cô nàng phải lên tiếng về việc thần tượng của mình "ít đất diễn".

Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi là dự án phim xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi thủ vai) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh thủ vai), Vu Thập Tam, Dương Doanh, Nguyên Lộc và những người khác.

Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, họ cùng nhau đối mặt với giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành.