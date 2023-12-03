Vừa tái xuất thành công vang dội nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Thi Thi bất ngờ bị ‘đối thủ’ chơi xấu

Sao quốc tế 03/12/2023 22:02

Sau 3 năm “ở ẩn” Lưu Thi Thi tái xuất màn ảnh trong dự án phim Nhất Niệm Quan Sơn và nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên một thông tin tiêu cực bất ngờ xuất hiện khiến fan của nàng tiểu hoa đán dậy sóng.

Sau 3 năm kể từ Lưu Kim Tuế Nguyệt, đóng cùng Nghê Ni, Lưu Thi Thi mới tái xuất màn ảnh. Lần này, bà xã Ngô Kỳ Long khiến fan phấn khích khi góp mặt trong một dự án cổ trang võ hiệp, khoe tài nghệ võ thuật đẹp mắt.

Vừa tái xuất thành công vang dội nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Thi Thi bất ngờ bị ‘đối thủ’ chơi xấu - Ảnh 1
Lưu Kim Tuế Nguyệt, đóng cùng Nghê Ni, Lưu Thi Thi. 

Nhất Niệm Quan Sơn của bà xã Ngô Kỳ Long vừa ra mắt đã đạt thành tích “khủng”, minh chứng cho độ hot của mỹ nhân hàng đầu lứa 85. Mới đây, Lưu Thi Thi nhận tin không vui khi liên tục xuất hiện trên hot search với các từ khóa kỳ lạ, nhiều người cho rằng, cô bị đối thủ chơi xấu.

Vừa tái xuất thành công vang dội nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Thi Thi bất ngờ bị ‘đối thủ’ chơi xấu - Ảnh 2
Nhất Niệm Quan Sơn mới ra mắt đã đạt thành tích “khủng”.

Giữa “một rừng” thông tin tích cực, Lưu Thi Thi bất ngờ nhận về vô số tin bất lợi cho bản thân và cả dự án. Ngày 2/12, trên hot search Weibo bất ngờ hiện lên cụm từ: “Lưu Thi Thi cà da” và “Lưu Vũ Ninh cổ rùa” nhằm chê bai ngoại hình nam nữ chính. Đáng nói, hot search này tự nhiên xuất hiện với vị trí cao trên BXH, khiến netizen cảm thấy rất khó hiểu.

Vừa tái xuất thành công vang dội nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Thi Thi bất ngờ bị ‘đối thủ’ chơi xấu - Ảnh 3
Lưu Thi Thi nhận tin không vui khi liên tục xuất hiện trên hot search với các từ khóa kỳ lạ.

Trước đó, việc đoàn phim che mặt diễn viên đóng thế cho Lưu Thi Thi và dàn cast cũng lên hot search. Trên thực tế, việc che mặt cascadeur là chuyện rất bình thường, điều này nhằm giữ sự riêng tư và hình ảnh cho họ. Vì thế, hot search này được đánh giá thiếu thuyết phục.

Vừa tái xuất thành công vang dội nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Thi Thi bất ngờ bị ‘đối thủ’ chơi xấu - Ảnh 4
Việc đoàn phim che mặt diễn viên đóng thế cho Lưu Thi Thi và dàn cast cũng lên hot search.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng những hot search này được đối thủ của Lưu Thi Thi tung ra, nhằm “phòng bạo”, dìm hàng nàng tiểu hoa. Thậm chí, có người lại nghĩ, vợ Ngô Kỳ Long bị chơi xấu, hiện đoàn phim và các diễn viên được gọi tên chưa lên tiếng xác minh điều này.

Chỉ sau vài ngày ra mắt, Nhất Niệm Quan Sơn tiếp tục tăng nhiệt độ trên nền tảng chiếu. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, dự án này sẽ chạm mốc 10.000. Bên cạnh đó, chỉ số nhân vật của nam chính Lưu Vũ Ninh đã phá 9 từ khá lâu.

Nhờ hiệu ứng từ dự án, diễn viên họ Lưu đã lấy lại hào quang vốn có sau nhiều năm bị chê xuống phong độ. Thành tích mà cô đạt được cũng là một áp lực lớn đối với dàn hoa cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên,...

Vừa tái xuất thành công vang dội nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Thi Thi bất ngờ bị ‘đối thủ’ chơi xấu - Ảnh 5
Sau Bộ Bộ Kinh Tâm thì Nhất Niệm Quan Sơn chính là bộ phim được chú ý của nữ diễn viên họ Lưu. 

Tại một diễn biến khác, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên một chủ đề tranh luận có nội dung xoay quanh vấn đề ai mới là tiểu hoa dẫn đầu lứa diễn viên 85 ở thời điểm hiện tại.

Ngay sau khi xuất hiện, chủ đề trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người nhận định Lưu Thi Thi trong lứa tiểu hoa 85 chỉ là hoa tuyến 2 bởi tác phẩm hot nhất của nữ diễn viên này cũng chỉ có Bộ Bộ Kinh Tâm. Thế nhưng, nếu xét trên tình hình hiện tại thì Nhất Niệm Quan Sơn có độ thảo luận rõ ràng còn cao hơn Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh và Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch.

Vừa tái xuất thành công vang dội nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Thi Thi bất ngờ bị ‘đối thủ’ chơi xấu - Ảnh 6
Cuộc cạnh tranh khóc liệt của 3 nàng hoa đán 85 là Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi và Dương Mịch. 

Mặc dù là vậy, một bộ phận khán giả lại lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình rằng, phim của Triệu Lệ Dĩnh kém sức hút hơn phim của Lưu Thi Thi là vì thể loại chính kịch vốn đã kén khán giả hơn hẳn những thể loại khác. Còn Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch đóng chính rõ ràng lại càng yếu thế hơn vì thể loại ngôn tình "cưới trước yêu sau" đã quá cũ. Chính vì thế, chưa thể kết luận được ai mới là tiểu hoa dẫn đầu cuộc đua hiện nay.

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