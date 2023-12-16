Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng

Sao quốc tế 16/12/2023 17:24

Sau thời gian dài bị “đắp chiếu”, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận tin vui lớn, sắp lên sóng trong năm 2024.

Dữ Phượng Hành là một bộ phim cổ trang, tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim với sự tham gia của đạo diễn Đặng Khoa, biên kịch Cửu Lộ Phi Hương, và dàn diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Tân Vân Lai, Hà Dữ,...

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp tái hợp.

Đây là bộ phim tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và nam diễn viên Lâm Canh Tâm sau 5 năm kể từ ngày Sở Kiều Truyện lên sóng. Vì vậy netizen càng mong chờ và quan tâm nhiều hơn về lịch chiếu của bộ phim. Bằng chứng là dù chưa phát sóng nhưng dự án đã vượt mốc hơn 7 triệu lượt đăng ký xem trước trên Tencent.

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng - Ảnh 2
Bộ phim đã vượt mốc hơn 7 triệu lượt đăng ký xem trước trên Tencent.

Dữ Phượng Hành hoàn tất từ cuối năm 2022 nhưng phim được cho là đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" lâu dài. Tháng 8 vừa rồi, một số blogger có tiếng tại Trung Quốc tiết lộ, Dữ Phượng Hành nằm trong danh sách những phim bị hoãn chiếu do nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Anh từng bị phong sát do scandal vì phát ngôn không chuẩn mực.

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng - Ảnh 3
Ngày 15/12 vừa qua, CCTV đã bất ngờ giới thiệu Dữ Phượng Hành trong danh sách phim chiếu vào năm 2024.

Nhưng ngày 15/12 vừa qua, CCTV đã bất ngờ giới thiệu Dữ Phượng Hành trong danh sách phim chiếu vào năm 2024. Được biết, vào mấy hôm trước khi diễn ra sự kiện, CCTV cũng đặc biệt mời Triệu Lệ Dĩnh gửi VCR quảng bá cho phim.

Đặc biệt, trong buổi giới thiệu phim mới, CCTV cho chiếu đoạn teaser Dữ Phượng Hành và nhanh chóng nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho đoàn làm phim Dữ Phượng Hành và Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều khó khăn từ phốt vạ miệng của nam phụ. Nếu như đúng thông tin đã công bố, Dữ Phượng Hành rất có khả năng sẽ được lên sóng phục vụ khán giả trong năm 2024.

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ với Sở Kiều Truyện.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ với Sở Kiều Truyện. Nữ diễn viên đã giúp phim tạo ra một bom tấn thật sự với hơn 20 tỷ lượt xem. Sở Kiều Truyện phần 1 được xem là bom tấn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vào năm 2017. Việc trở lại với phim cổ trang mới, cả hai được khán giả rất kỳ vọng. Với Dữ Phượng Hành, cả hai đóng vai Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) và vai Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh).

Dữ Phượng Hành đón nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp hội ngộ cư dân mạng rần rần chúc mừng - Ảnh 5
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành đẹp và đa dạng. 

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành được khán giả đánh giá đẹp mắt, toát lên khí chất của nhân vật nữ chính. Thêm nữa, nhà sản xuất khá khôn ngoan khi cho cô tái hợp Lâm Canh Tân. Bởi trước đó trong Sở Kiều Truyện cả hai kết hợp rất ăn ý và câu chuyện tình yêu còn dang dở, Nguyệt ca vẫn đang trầm mình dưới hồ băng gần 10 năm rồi. Nên lần trở lại này, nhiều khán giả tin tưởng họ có thể làm tốt vai diễn và tạo ra một cái kết… có hậu.

Nhiều người ngóng chờ Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân để một phần giải tỏa cơn khát phần 2 của Sở Kiều truyện, phần vì kỳ vọng sự kết hợp này lại tạo ra một “bom tấn” cổ trang khi phim được công chiếu.

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