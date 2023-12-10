Khoảnh khắc cũ bị đào lại, Triệu Lệ Dĩnh bị tố thực dụng, lộ bộ mặt thật liệu netizen có quay lưng?

Nữ diễn viên họ Triệu có xuất thân từ vùng nông thôn phải vượt qua nhiều khó khăn và nỗ lực cô mới có một chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz nhiều thị phi. Nhiều năm trong nghề nàng tiểu hoa luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để chứng minh năng lực thực sự, có được những tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người xem.

Triệu Lệ Dĩnh không còn là một cái tên xa lạ đối với khán giả yêu phim Trung Quốc. Cô là ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung. Cô ghi dấu với khán giả qua các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí, Minh Lan truyện…

Thế nhưng, tính cách này của Sam Sam lại được rất nhiều cư dân mạng xem phim yêu thích. Lý giải cho sức hấp dẫn này, nhiều khán giả cho rằng vẻ ngoài đáng yêu, má phúng phính cùng đôi mắt to tròn của Triệu Lệ Dĩnh được ví như Sam Sam bước ra từ tiểu thuyết.

Trong những bộ phim Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia phải nhắc đến bộ phim truyền hình ngôn tình Sam Sam Đến Rồi bộ phim đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần với khán giả. Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính Tiết Sam Sam, một cô nàng đáng yêu nhưng cũng có đôi chút thực dụng. Cô nàng có niềm đam mê đặc biệt với đồ ăn, luôn nghĩ tới chuyện ăn uống đầu tiên.

Ở ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh cũng được nhận xét là một người "ham ăn" nhưng rất đáng yêu. Bạn diễn Trương Hàn nhận xét: "Triệu Lệ Dĩnh giống Tiết Sam Sam nhất ở khoảng ham ăn." Triệu Lệ Dĩnh có biệt tài ăn uống không ngừng nghỉ trên trường quay. Nếu hiện trường cảnh quay có bày hoa quả, bánh ngọt, đến giờ nghỉ, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tranh thủ ăn không ngừng, thậm chí vừa nghe đạo diễn góp ý diễn xuất vừa ăn. Đặc biệt cô nàng ăn uống bất kỳ món nào trông cũng đều rất ngon miệng, khiến đối phương thèm “chảy nước miếng” khi ngắm cô ấy ăn.

Ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh có biệt tài ăn uống không ngừng nghỉ trên trường quay như nhân vật Sam Sam của mình.

Triệu Lệ Dĩnh lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo khó, năm 2006, cô giành quán quân cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty Hoa Nghị Huynh Đệ, chính thức bước chân vào làng giải trí.

Suốt 5 năm đầu, Triệu Lệ Dĩnh chỉ nhận được vai nhỏ trong các dự án ít tiếng tăm. Cô tham gia 13 bộ phim nhưng sự nghiệp dậm chân tại chỗ. Mãi đến năm 2011, nữ diễn viên mới được biết đến nhiều hơn nhờ vai diễn công chúa Tình Nhi trong Tân Hoàn Châu cách cách. Nhờ thành công của phim, Triệu Lệ Dĩnh nhận được vai chính đầu tiên với tác phẩm Se nhầm nhân duyên.

Để được như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực rất nhiều.

Năm 2013 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên với thành công của Lục Trinh truyền kỳ đóng cùng Trần Hiểu. Bộ phim đưa tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh đến gần với khán giả hơn. Sau Lục Trinh truyền kỳ, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh lên nhanh như diều gặp gió. Cô tiếp tục thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau và tạo được tiếng vang lớn với loạt tác phẩm Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện... Nhờ nét đẹp mong manh, đáng yêu cùng lối diễn xuất ấn tượng, Triệu Lệ Dĩnh trở thành gương mặt ăn khách trên màn ảnh nhỏ xứ Trung.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong hai tác phẩm Tây du ký: Nữ Nhi quốc và Minh Lan truyện. Năm 2018, cả hai chính thức tuyên bố về chung một nhà. Năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Hiện tại, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Sau ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Nữ diễn viên không ngừng làm mới mình, phá bỏ hình tượng ngọt ngào đáng yêu, xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc thân quyến rũ và đầy năng lượng. Sự 'lột xác' cả về ngoại hình và phong cách thời trang của người đẹp họ Triệu nhận được lời khen của nhiều khán giả.