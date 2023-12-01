Triệu Lệ Dĩnh đối đầu Dương Mịch trong ‘cuộc chiến giành vai’ ai sẽ là người chiến thắng?

Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đang là 2 cái tên đang được đạo diễn cân nhắc cho dự án điện ảnh được chờ đợi Tương Viên Lộng, có Chương Tử Di tham gia.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là hai nàng tiểu hoa đình đám lứa 85 trong Cbiz. Đồng thời họ cũng được biết đến là cặp kỳ phùng địch thủ luôn đối đầu nhau ở mọi mặt. Gần đây, dân tình được dịp xôn xao trước thông tin Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cùng tranh vai trong bộ phim điện ảnh Tương Viên Lộng. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là hai nàng tiểu hoa đình đám lứa 85 trong Cbiz. Tương Viên Lộng lấy bối cảnh thập niên 1940, xoay quanh vụ án có thật rúng động tại Thượng Hải (Trung Quốc) lúc bấy giờ. Nội dung phim kể về một người phụ nữ bị cáo buộc mưu sát và phân xác người chồng ngược đãi cô.

Tương Viên Lộng có sự trở lại của Chương Tử Di vai nữ chính và nam chính Lôi Giai Âm. Phim do đạo diễn Trần Khả Tân nhào nặn và có sự tham gia đóng chính của Chương Tử Di vai nữ chính và nam chính Lôi Giai Âm. Vai nữ phụ còn lại vẫn chưa tìm được người thích hợp nên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo Sina, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni và Đường Yên là những cái tên được đạo diễn họ Trần cân nhắc. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là 2 cái tên được đạo diễn quan tâm đặc biệt.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni và Đường Yên là 4 người được đạo diễn họ Trần cân nhắc. Nguồn tin hé lộ hai nàng tiểu hoa cạnh tranh nhau rất khốc liệt để giành được vai diễn nữ 2 trong Tương Viên Lộng. Kết quả cuối cùng, fan của nam chính Lôi Giai Âm cho biết Dương Mịch là người chiến thắng. Chẳng bao lâu nữa nữ chính Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa sẽ vào đoàn phim Tương Viên Lộng. Tuy nhiên thông tin vẫn chưa chính thức được xác nhận từ phía đoàn làm phim nên nhiều fan của nữ diễn viên họ Triệu vẫn rất hy vọng. Triệu Lệ Dĩnh (trái) và Dương Mịch được cân nhắc vào vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng, nhưng có nguồn tin cho rằng đạo diễn đã chọn Dương Mịch. Về danh tiếng, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều thuộc lứa diễn viên 8X tài năng và sở hữu lượng fan đông đảo tại Trung Quốc cũng như một số quốc gia châu Á lân cận. Cả hai đều có nhiều tác phẩm gây tiếng vang, luôn cạnh tranh nhau vị trí nữ hoàng rating (tỷ suất người xem). Hai người đẹp cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Dương Mịch có tới hơn 100 triệu người theo dõi trên trang cá nhân Weibo, trong khi con số của Triệu Lệ Dĩnh là 90 triệu. So về diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao hơn hẳn Dương Mịch. Nhưng người đẹp họ Dương lại nằm trong top 4 diễn viên có doanh thu phim điện ảnh cao nhất. So về diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao hơn hẳn Dương Mịch. Tuy nhiên, thực tích điện ảnh của nàng tiểu hoa lại kém rất xa kỳ phùng địch thủ. Nếu Dương Mịch nằm trong top 4 diễn viên có doanh thu phim điện ảnh cao nhất thì thành tích của nàng tiểu hoa họ Triệu lại rất thấp.

Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ bị 'đắp chiếu' vĩnh viễn vì điều này "Dữ Phượng Hành" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang có nguy cơ bị "đắp chiếu" vĩnh viễn do một nam diễn viên phụ dính bê bối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-doi-dau-duong-mich-trong-cuoc-chien-gianh-vai-ai-se-la-nguoi-chien-thang-634795.html