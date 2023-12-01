Xôn xao tin bé Tiểu Gạo Nếp bị trầm cảm: Dương Mịch tiến thoái lưỡng nan, Lưu Khải Uy đang trục trặc với bạn gái

Lúc này, đời tư của Lưu Khải Uy một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Mối quan hệ của anh với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong bị vạch trần, và giới truyền thông ngay lập tức bùng nổ những nghi vấn và đồn đoán. Thậm chí, việc Lưu Khải Uy tuyên bố sắp bước vào cuộc sống hôn nhân mới, tin tức này càng làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của gia đình nghệ sĩ này.

Cách đây không lâu, lời nhận xét của ông nội Tiểu Gạo Nếp - nghệ sĩ gạo cội Lưu Đan đã gây xôn xao. Theo đó, ông Lưu Đan lo lắng bày tỏ rằng Tiểu Gạo Nếp có thể bị trầm cảm và thường khóc một mình trong phòng. Nỗi lo lắng này trong lòng Lưu Đan ngày một lớn, sợ sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý của cháu gái.

Nhiều người cho rằng bé Tiểu Gạo Nếp có bố và mẹ đều là người nổi tiếng, có địa vị cao trong làng giải trí , điều này khiến cô bé luôn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, khó thoát khỏi sự soi mói của dư luận. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến Tiểu Gạo Nếp chịu áp lực lớn, cô bé thường khóc một mình trong góc tối.

Thứ hai, những thay đổi trong gia đình cũng khiến Tiểu Gạo Nếp chịu nhiều áp lực tâm lý hơn. Vụ ly hôn ồn ào của Lưu Khải Uy và Dương Mịch chắc chắn đã ảnh hưởng sâu sắc đến đứa con gái bé nhỏ này. Ly hôn là một sự thay đổi lớn đối với bất kỳ đứa trẻ nào, và đối với một người của công chúng như Tiểu Gạo Nếp, đó lại càng là một "cơn bão" tinh thần.

Bên cạnh đó, Những vấn đề cá nhân của cha mẹ, đặc biệt là mối quan hệ mới của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong bị nghi sắp kết hôn và chuẩn bị đón đứa con chung chào đời, chắc chắn đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần của Tiểu Gạo Nếp khi có thêm đưa em cùng cha khác mẹ.

Ở thời điểm hiện tại, khi Lưu Đan chia sẻ Tiểu Gạo Nếp gặp vấn đề về tâm lý, công chúng cho rằng nhà chồng cũ Dương Mịch có thể để cô bé sang Bắc Kinh gặp mẹ, để mẹ có điều kiện gần gũi bé nhiều hơn.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy có mối quan hệ căng thẳng tới mức không thể nhìn mặt nhau. Thậm chí, sự kiện có sự tham gia của Lý Hiểu Phong, bạn gái mới của chồng cũ, Dương Mịch cũng từ chối tham gia. Do đó, đến nay, cả hai vẫn không ngừng dùng truyền thông để công kích đối phương, mà không thể hòa giải để bé Tiểu Gạo Nếp có thể có tình yêu của cả cha và mẹ.