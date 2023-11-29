Triệu Lệ Dĩnh ăn mừng thành tích mới, Gió Thổi Bán Hạ kỷ niệm 1 năm ngày tập đầu lên sóng

Sao quốc tế 29/11/2023 08:46

Cô nàng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố tin vui sau 1 năm gặp khó khăn trong sự nghiệp.

Nhắc tên Triệu Lệ Dĩnh, người ta thường nhớ đến hoa đán mang nét đẹp baby 'hack tuổi', với phong thái ngọt ngào và đáng yêu. Nhờ hợp với nhiều kiểu hình tượng, Triệu Lệ Dĩnh tỏa sáng trong từng khung hình. Cô ghi dấu ấn với khán giả, dần khẳng định vị trí của mình trên bản đồ ngôi sao Hoa ngữ với một loạt phim như Sở Kiều Truyện, Hoa Thiên Cốt, Sam Sam Đến Rồi, Minh Lan Truyện,...

Triệu Lệ Dĩnh ăn mừng thành tích mới, Gió Thổi Bán Hạ kỷ niệm 1 năm ngày tập đầu lên sóng - Ảnh 1
Người ta thường nhớ đến hoa đán mang nét đẹp baby 'hack tuổi', với phong thái ngọt ngào và đáng yêu.

Đáng chú ý nhất, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ là tác phẩm giúp nàng tiểu hoa 85 thành công trong bước đầu chuyển hình, trở thành một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khi cô đạt độ chín cả sắc vóc và diễn xuất, tự tin khoe gương mặt với nhiều dấu vết tuổi tác.

Triệu Lệ Dĩnh ăn mừng thành tích mới, Gió Thổi Bán Hạ kỷ niệm 1 năm ngày tập đầu lên sóng - Ảnh 2
Bộ phim Gió Thổi Bán Hạ là tác phẩm giúp nàng tiểu hoa 85 thành công trong bước đầu chuyển hình.
Triệu Lệ Dĩnh ăn mừng thành tích mới, Gió Thổi Bán Hạ kỷ niệm 1 năm ngày tập đầu lên sóng - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh đạt độ chín cả sắc vóc và diễn xuất, tự tin khoe gương mặt với nhiều dấu vết tuổi tác.

Thời điểm phim ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh làm thay đổi cái nhìn của nhiều người. Nhan sắc xinh đẹp vẫn trẻ so với tuổi 35, nhưng phủ thêm vẻ mặn mà, trải đời so với trước. Mái tóc xoăn xù thịnh hành thập niên 1990 cùng màu son đỏ đậm mang đến vẻ nữ tính và quyền lực.

Không những thế, cô còn khắc họa chiều sâu và nhiều góc cạnh của nhân vật vô cùng xuất sắc. Được biết, trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính Hứa Bán Hạ, một người thu mua gang thép. Cô vốn có một tuổi thơ không êm đẹp khi mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn bố thì không quan tâm đến cô. Sau này khi bố tái hôn, Hứa Bán Hạ chẳng khác gì người thừa trong nhà, những tổn thương này khiến cô buộc phải sống tự lập và mạnh mẽ hơn ngay từ lúc còn nhỏ. 

Khi trưởng thành, cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến Hứa Bán Hạ chỉ muốn tập trung kiếm tiền và không còn quan tâm đến bất cứ vấn đề gì nữa. Cô mạnh mẽ, cô tài giỏi, cô vượt mọi chông gai trên con đường gập ghềnh để trở thành nữ doanh nhân thành đạt, giàu có và hạnh phúc.

Triệu Lệ Dĩnh ăn mừng thành tích mới, Gió Thổi Bán Hạ kỷ niệm 1 năm ngày tập đầu lên sóng - Ảnh 4
Thời điểm phim ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh làm thay đổi cái nhìn của nhiều người.

Nhiều khán giả khi xem phim đã nhận định rằng cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh khá tương tự với Hứa Bán Hạ. Nếu như Hứa Bán Hạ có một chuỗi ngày bắt đầu rất khó khăn trong thương giới thì Triệu Lệ Dĩnh cũng từng nếm trải nhiều cay đắng khi không có ai nâng đỡ trong làng giải trí.

Triệu Lệ Dĩnh ăn mừng thành tích mới, Gió Thổi Bán Hạ kỷ niệm 1 năm ngày tập đầu lên sóng - Ảnh 5
Nhiều khán giả khi xem phim đã nhận định rằng cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh khá tương tự với Hứa Bán Hạ.

Mới đây, cô nàng Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được một tin vui trong ngày 28/11 vừa qua. Cụ thể, đoàn làm phim Gió Thổi Bán Hạ đã chính thức kỷ niệm 1 năm ngày tập đầu lên sóng. Trước đó, giới chuyên môn còn nhận định đây là phim nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm 2022, nhận về rất nhiều thành tích đáng nể.

Triệu Lệ Dĩnh ăn mừng thành tích mới, Gió Thổi Bán Hạ kỷ niệm 1 năm ngày tập đầu lên sóng - Ảnh 6
Cô nàng Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được một tin vui trong ngày 28/11 vừa qua.
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