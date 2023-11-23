Sau 2 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận tin vui lớn

Sao quốc tế 23/11/2023 11:27

Dù đã 'đường ai nấy đi' hơn 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã bất ngờ nhận được một tin vui gần đây.

Minh Lan Truyện có lẽ là một trong những cơ duyên giúp Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong về chung một nhà. Dù bộ phim đã được lên sóng vào 5 năm trước nhưng cho đến hiện tại, sức nóng của Minh Lan Truyện không hề thay đổi. 

Sau 2 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận tin vui lớn - Ảnh 1
Minh Lan Truyện có lẽ là một trong những cơ duyên giúp Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong về chung một nhà.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã nhận tin vui chấn động. Cụ thể, Minh Lan Truyện do cả hai đóng chính đã chính thức trở thành bộ phim truyền hình nước ngoài được tìm kiếm nhiều nhất ở khu vực lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục.

Sau 2 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận tin vui lớn - Ảnh 2
Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã nhận tin vui chấn động.
Sau 2 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận tin vui lớn - Ảnh 3
Minh Lan Truyện do cả hai đóng chính đã chính thức trở thành bộ phim truyền hình nước ngoài được tìm kiếm nhiều nhất ở khu vực lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục.

Minh Lan Truyện là câu chuyện cuộc đời của lục tiểu thư Thịnh gia (Triệu Lệ Dĩnh) từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, nhưng gặp phải mẹ cả chẳng yêu thương, chị em không thân thiết, phụ thân không coi trọng, mẹ đẻ vì bị hại mà qua đời. Cô giấu đi sự thông minh, che giấu tài năng sắc sảo, chịu khổ vượt qua nghịch cảnh mà trưởng thành, dưới bao chèn ép vẫn tự mình cố gắng, nhiều lần trải qua gian nan vì mẹ mà báo thù.

Trong quá trình đó, Minh Lan kết bạn với nhị công tử hầu phủ Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong). Cố Đình Diệp từng giúp đỡ Minh Lan, cũng đã từng không tốt với cô. Anh cũng được thấy dưới vẻ ngoài yếu đuối đó là một trí tuệ linh anh. Cả hai dần thân thiết và có mối tình khắc cốt ghi tâm.

Chuyện tình của Minh Lan và Đình Diệp trong Minh Lan Truyện được Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thể hiện một cách trọn vẹn đã khiến khán giả thổn thức mãi không thôi. Trong phim, trải qua bao thử thách, cặp nhân vật chính cũng có được quả ngọt, khác với cái kết tan vỡ đầy nuối tiếc ngoài đời thực của đôi diễn viên này. 

Sau 2 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận tin vui lớn - Ảnh 4
Câu chuyện tình của Minh Lan và Đình Diệp trong Minh Lan Truyện được Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thể hiện một cách trọn vẹn đã khiến khán giả thổn thức mãi không thôi.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gặp nhau vào năm 2016 khi cùng kết hợp trong dự án The monkey king 3. Sau đó, cặp đôi tiếp tục làm việc chung trong Minh Lan Truyện và nên duyên từ đây. 

Năm 2018, cả hai bất ngờ thông báo đã làm thủ tục đăng ký kết hôn và chính thức là vợ chồng. Sau 1 năm, cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, đến năm 2021, cặp đôi bất ngờ xác nhận ly hôn. Con trai chung được giao cho Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng. Hai người khẳng định, họ chia tay trong hòa bình và sẽ cùng nuôi dạy con trai.

Sau 2 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận tin vui lớn - Ảnh 5
Năm 2018, cả hai bất ngờ thông báo đã làm thủ tục đăng ký kết hôn và chính thức là vợ chồng.
Sau 2 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận tin vui lớn - Ảnh 6
 Năm 2021, cặp đôi bất ngờ xác nhận ly hôn.
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