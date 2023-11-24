Không phải Phùng Thiệu Phong, mẫu hình đàn ông lý tưởng mà Triệu Lệ Dĩnh muốn được gả nhất lại là nhân vật này

Trước đây khi tham gia một chương trình truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh từng được hỏi về mẫu hình đàn ông muốn được gả nhất. Khi đó, nữ tiểu hoa đã vui vẻ trả lời: “Là cha em đó”. Chi tiết này nhanh chóng được cư dân mạng bàn tán sôi nổi, nhiều người cho rằng chắc chắn cha của nàng tiểu hoa là một người rất tốt, luôn chăm sóc và yêu thương con gái hết mực. Chính vì vậy nên Triệu Lệ Dĩnh mới muốn gả cho một người giống như cha mình.

Triệu Lệ Dĩnh từng được hỏi về mẫu hình đàn ông muốn được gả nhất là cha của cô.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao giàu có của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ mỹ nhân từng vướng tin đồn hẹn hò với rất nhiều người, nhưng chỉ công khai và kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, cả hai đã 'đường ai nấy đi' sau 2 năm chung sống.