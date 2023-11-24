Không phải Phùng Thiệu Phong, mẫu hình đàn ông lý tưởng mà Triệu Lệ Dĩnh muốn được gả nhất lại là nhân vật này

Hình mẫu lý tưởng của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ.
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/11/2023: Angelababy bị cấm ngôn 3 tháng sau ồn ào xem thoát y, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi tranh giành tài nguyên dù là 'đối thủ'?
- Triệu Lệ Dĩnh thần thái đỉnh cao trong loạt ảnh được phòng làm việc đăng tải, rục rịch quay dự án với 'ác nữ' Như Ý Truyện
Trước đây khi tham gia một chương trình truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh từng được hỏi về mẫu hình đàn ông muốn được gả nhất. Khi đó, nữ tiểu hoa đã vui vẻ trả lời: “Là cha em đó”. Chi tiết này nhanh chóng được cư dân mạng bàn tán sôi nổi, nhiều người cho rằng chắc chắn cha của nàng tiểu hoa là một người rất tốt, luôn chăm sóc và yêu thương con gái hết mực. Chính vì vậy nên Triệu Lệ Dĩnh mới muốn gả cho một người giống như cha mình.
Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao giàu có của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ mỹ nhân từng vướng tin đồn hẹn hò với rất nhiều người, nhưng chỉ công khai và kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, cả hai đã 'đường ai nấy đi' sau 2 năm chung sống.
Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không nêu lý do cụ thể khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Tuy nhiên, khi thông báo xác nhận chia tay, họ khẳng định vẫn xem đối phương là người thân và cùng tập trung nuôi dạy con trai.
Nhiều thông tin cho biết, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh rất hài lòng với cuộc sống độc thân. Cô bận rộn với lịch trình công việc và thậm chí không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý với tác phẩm Hạnh phúc đến vạn gia và Gió thổi Bán Hạ.
Bên cạnh đó, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng cuốn hút và sang chảnh hơn. Mỗi lần cô nàng xuất hiện tại các sự kiện, nhan sắc cùng thần thái luôn là tâm điểm gây chú ý với truyền thông xứ Trung.