Dữ Phượng Hành được xem là bom tấn cổ trang Hoa ngữ đáng mong đợi nhất của Triệu Lệ Dĩnh nửa sau năm 2023. Phim xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân thủ vai). Thẩm Ly bị thương rơi xuống trần gian và được Hành Chỉ cứu giúp. Từ đó, cô ở bên Hành Chỉ và nảy sinh tình cảm với anh. Được biết, đây là dự án đánh dấu màn tái hợp đáng mong chờ của cô nàng và Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện.

Dữ Phượng Hành là dự án đánh dấu màn tái hợp đáng mong chờ của cô nàng và Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ nhận tin vui lớn sau khoảng thời gian dài yên ắng. Cụ thể dự án Dữ Phượng Hành của cả hai đã chính thức cán mốc 4 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Có thể thấy, vô vàn khán giả đang rất mong đợi bộ phim này ra mắt.

Dự án Dữ Phượng Hành của cả hai đã chính thức cán mốc 4 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent.

Trong khi một số phim Hoa ngữ đã ấn định được lịch lên sóng thì Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị 'ngâm giấm' dù đã đóng máy vào cuối năm 2022. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng dự án này bị hoãn, thậm chí có thể bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim. Tuy nhiên, từ những hình ảnh hậu trường, các poster mới được đoàn làm phim đăng tải như một lời xác nhận ngầm dự án vẫn còn hoạt động, không bị "cấm chiếu" như tin đồn.

Trong khi một số phim Hoa ngữ đã ấn định được lịch lên sóng thì Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị 'ngâm giấm'.

Có nhiều thông tin cho rằng dự án này bị hoãn, thậm chí có thể bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim.

Triệu Lệ Dĩnh được xem là cái tên dẫn đầu dàn tiểu hoa lứa 85 nhất là ở mảng truyền hình, và đang là cái tên "chuyển hình" thành công với Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia... Hiện tại, Dữ Phượng Hành được cho là "thước đo lưu lượng" của Triệu Lệ Dĩnh, nhất là trong cuộc chiến phim ảnh của dàn tiểu hoa lứa 85 sắp tới.