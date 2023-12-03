Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò Vương Nhất Bác kém 10 tuổi, thực hư thế nào đã có người lên tiếng chính thức?

Trước hàng loạt thông tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò Vương Nhất Bác khiến dân tình xôn xao, sự thật ra sao?

Chuyện tình cảm của các diễn viên nổi tiếng luôn là đề tài được người hâm mộ quan tâm. Và mới đây, thông tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò ‘đàn em’ Vương Nhất Bác kém 10 tuổi làm dậy sóng cộng đồng mạng. Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò ‘đàn em’ Vương Nhất Bác. Không những vậy, cư dân mạng xứ Trung chỉ ra bằng chứng Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác có mối quan hệ tình cảm. Ngoài việc cùng nhau đi xem hòa nhạc, họ tiết lộ trong ngày Lễ tình nhân ở Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ một đoạn video lúc 18h20, đồng âm của 4 số này tình cờ là "Yibo yêu em", trùng với tên của Vương Nhất Bác (Wang Yibo). Hai diễn viên nhiều lần diện đồ đôi khi xuất hiện trước công chúng.

Paparazzi "Thiếu niên A Phi theo đuổi dưa" bác bỏ tin đồn tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Tuy nhiên mới đây một nguồn tin vừa được đưa ra cho thấy thông tin hẹn hò có lẽ là sai sự thật. Paparazzi "Thiếu niên A Phi theo đuổi dưa" vừa qua đã lên livestream bác bỏ tin đồn tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Người này tiết lộ bản thân theo dấu hai người đã lâu nhưng hoàn toàn không có bất cứ phát hiện gì về việc cả hai lén lút xuất hiện cùng nơi. Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng hợp tác trong phim Hữu Phỉ (2020). Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng hợp tác trong phim Hữu Phỉ (2020), cặp đôi hơn kém nhau 10 tuổi và được fan couple kịch liệt đẩy thuyền nhờ ngoại hình phù hợp và tương tác vô cùng ngọt ngào mỗi lần xuất hiện cùng nhau. Nhiều fan couple hiện tại vẫn đang tiếp tục khẳng định phóng viên không chụp được là do hai người trốn quá kỹ, lời nói này không đáng tin cậy, chẳng chứng minh được điều gì.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung. Cô ghi dấu với khán giả qua các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí, Minh Lan truyện... Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong Tây du ký: Nữ Nhi quốc và Minh Lan truyện. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong hai tác phẩm Tây du ký: Nữ Nhi quốc và Minh Lan truyện. Năm 2018, cả hai chính thức tuyên bố về chung một nhà. Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Sau ki hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thành công hơn với loạt tác phẩm như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ,… Năm 2021, sau nhiều đồn đoán về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Hiện tại, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai. Theo Sina, đổ vỡ hôn nhân không ảnh hưởng tới sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn, cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Đồng thời thanh công với loạt tác phẩm như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ,… Vương Nhất Bác đứng top đầu dàn tiểu sinh 95. Về phía Vương Nhất Bác, thực tích mảng điện ảnh của anh cũng khá khả quan, đứng top đầu dàn tiểu sinh 95. Nam diễn viên có Vô Danh, Nhiệt Liệt và Vua Của Bầu Trời đều nhận được đánh giá tích cực.

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt Trong lần đụng độ tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nàng hoa đám sinh năm 85 này đã khiến dân tình bàn luận sôi nổi.

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