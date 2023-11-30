Triệu Lệ Dĩnh gây ngỡ ngàng với tạo hình 'cưa sừng làm nghé', tưởng trẻ ra nào ngờ lại 'phản tác dụng'

Sao quốc tế 30/11/2023 08:52

Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện với một tạo hình khác lạ, liệu rằng cô nàng đang cố 'níu giữ' thanh xuân?

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình mới lạ. Theo đó, nữ diễn viên diện một chiếc váy với chất liệu nhung đen vừa sang trọng vừa gợi cảm. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý nhiều nhất chính là kiểu tóc có phần khó hiểu của mỹ nhân Hoa Thiên Cốt

Trong lần xuất hiện này, Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn kiểu tóc tối màu búi gọn ra đằng sau. Đáng chú ý, cô nàng lại để kiểu mái bị cắt sơ sài, lởm chởm kém thẩm mỹ. Nhiều người cho rằng, mặc dù kiểu tóc này giúp nữ diễn viên trẻ trung hơn tuổi thật nhưng đây lại là 'con dao hai lưỡi', khiến cô nàng vô tình phô ra những khuyết điểm chí mạng trên gương mặt mà chẳng hay.

Triệu Lệ Dĩnh gây ngỡ ngàng với tạo hình 'cưa sừng làm nghé', tưởng trẻ ra nào ngờ lại 'phản tác dụng' - Ảnh 1
Nữ diễn viên diện một chiếc váy với chất liệu nhung đen vừa sang trọng vừa gợi cảm.
Triệu Lệ Dĩnh gây ngỡ ngàng với tạo hình 'cưa sừng làm nghé', tưởng trẻ ra nào ngờ lại 'phản tác dụng' - Ảnh 2
 Điều khiến khán giả chú ý nhiều nhất chính là kiểu tóc có phần khó hiểu của mỹ nhân Hoa Thiên Cốt

Có thể thấy, mỹ nhân họ Triệu thật sự không phù hợp với những kiểu tóc búi có mái. Bởi vì khi búi tóc, đường chân tóc vén cao sẽ càng để lộ rõ hình dáng tròn xoe của hình dáng gương mặt nữ diễn viên. Cũng chính vì thế, hầu hết ekip stylist của Triệu Lệ Dĩnh luôn chọn các kiểu tóc có mái dài để che đi thái dương và gò má, biến hình gương mặt tròn của cô thành hình oval thanh tú. 

Triệu Lệ Dĩnh gây ngỡ ngàng với tạo hình 'cưa sừng làm nghé', tưởng trẻ ra nào ngờ lại 'phản tác dụng' - Ảnh 3
Hầu hết ekip stylist của Triệu Lệ Dĩnh luôn chọn các kiểu tóc có mái dài để che đi thái dương và gò má.

Trước đó, vào tối ngày 20/10, cô đã khiến công chúng và người hâm mộ vỡ òa khi xuất hiện với mái tóc dài xoăn bồng bềnh. Chính kiểu tóc này đã tăng thêm phần yêu kiều, mong manh cho diện mạo của nữ diễn viên.

Triệu Lệ Dĩnh gây ngỡ ngàng với tạo hình 'cưa sừng làm nghé', tưởng trẻ ra nào ngờ lại 'phản tác dụng' - Ảnh 4
Tối ngày 20/10, cô đã khiến công chúng và người hâm mộ vỡ òa khi xuất hiện với mái tóc dài xoăn bồng bềnh.
Triệu Lệ Dĩnh gây ngỡ ngàng với tạo hình 'cưa sừng làm nghé', tưởng trẻ ra nào ngờ lại 'phản tác dụng' - Ảnh 5
Chính kiểu tóc này đã tăng thêm phần yêu kiều, mong manh cho diện mạo của nữ diễn viên.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành công với một loạt các phim đình đám khắp Trung Quốc và châu Á như Hoa Thiên Cốt, Lục Trinh truyền kỳ, Minh Lan truyện, Sam Sam Đến Rồi, Sở Kiều Truyện...

Dù đã bước sang tuổi U40, người đẹp vẫn được đông đảo khán giả nhận xét rằng ngày càng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ cùng thần thái sang trọng, cuốn hút. Mỗi lần bà mẹ một con xuất hiện đều sẽ chiếm trọn spotlight.

Triệu Lệ Dĩnh gây ngỡ ngàng với tạo hình 'cưa sừng làm nghé', tưởng trẻ ra nào ngờ lại 'phản tác dụng' - Ảnh 6
Dù đã bước sang tuổi U40, người đẹp vẫn được đông đảo khán giả nhận xét rằng ngày càng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp.
Triệu Lệ Dĩnh gây ngỡ ngàng với tạo hình 'cưa sừng làm nghé', tưởng trẻ ra nào ngờ lại 'phản tác dụng' - Ảnh 7

Mỗi lần bà mẹ một con xuất hiện đều sẽ chiếm trọn spotlight.

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