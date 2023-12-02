Rầm rộ clip Triệu Lệ Dĩnh ôm ấp thân mật một đàn em, tưởng ai xa lạ hóa ra là nhân vật này

Dân cư mạng không khỏi bất ngờ khi Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ tình tứ bên cạnh người này.
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2023: Dương Tử và Phạm Thừa Thừa có mối quan hệ tốt, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác không lén lút hẹn hò?
- Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ bị 'đắp chiếu' vĩnh viễn vì điều này
Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ ôm chầm lấy một đàn em ngay trên phim trường. Được biết, nhân vật may mắn được cô nàng tiểu hoa ôm chặt lấy không ai khác là nữ diễn viên Tôn Thiên - người thủ vai Cao Thiên Di trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Cả hai rất thân thiết nên việc có những hành động thân mật như thế là điều hiễn nhiên.
Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là một trong những tiểu hoa dẫn đầu về cả tài nguyên lẫn thực tích. Cô thường xuyên thu hút được sự chú ý của khán giả với nhan sắc và thần thái chuẩn nữ thần mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn được biết đến là tiền bối thân thiện và tốt bụng của rất nhiều những đàn em. Dù tuổi nghề đã lâu, địa vị cao và danh tiếng thuộc vào top đầu làng giải trí Hoa ngữ nhưng có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh lại không hề ngạo mạn, tự cao tự đại hay khó gần. Ngược lại, mỹ nhân 8X rất chú trọng tới việc đào tạo những nhân tài trẻ thành tài.
Triệu Lệ Dĩnh (SN 1987) hiện là một minh tinh hạng A và là ngôi sao giàu có của làng giải trí Hoa ngữ. So với lứa tiểu hoa đán thế hệ 8X, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá khá tốt về diễn xuất và được kỳ vọng sẽ thay thế nhiều đàn chị. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia đầu tư vào 8 công ty và thu khoản lợi nhuận không nhỏ. Từ năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh đã xếp thứ 4 trong danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn.
Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Họ thông báo chính thức trở thành vợ chồng vào năm 2018 và xác nhận ly hôn vào năm 2021. Sau khi 'đường ai nấy đi' với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh ít chia sẻ chuyện tình cảm.