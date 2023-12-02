Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt

Trong lần đụng độ tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nàng hoa đám sinh năm 85 này đã khiến dân tình bàn luận sôi nổi.

Sau thời ở ẩn, Đường Yên đã tái xuất vô cùng ấn tượng, vào vai nữ chính trong dự án Niệm Vô Song hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa. Sau khi bộ phim hoàn thành và đang bước vào khâu hậu kỳ chuẩn bị lên sóng năm 2024. Bên cạnh đó, Đường Yên cũng xuất hiện trong các chương trình truyền hình, hoạt động thương hiệu… Ảnh minh họa: Internet Trong bộ ảnh tạp chí mới của Đường Yên đã được tung ra. Lần này nàng tiểu hoa 85 gây ấn tượng mạnh với mái tóc đỏ rực rỡ cùng phong cách thời trang ấn tượng. Ánh mắt sắc bén của Đường Yên cũng nhận được vô số lời khen ngợi của công chúng. Nhiều người nhận xét dù đã làm mẹ thế nhưng bà xã La Tấn vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, cuốn hút.

Ảnh minh họa: Internet Trước Đường Yên, 2 mỹ nhân 85 khác là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng đã từng thử sức với tạo hình tóc đỏ ấn tượng không kém. Nữ diễn viên họ Triệu và họ Mịch vốn là kỳ phù địch thủ khi đó liên tục được đặt lên bàn cân so sánh. Nhưng trong lần đụng độ này, không khó để nhận ra cảm giác mà Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đem lại khi để tóc đỏ là rất khác nhau. Một bên quyến rũ và có phần ma mị, bên khác lại tươi trẻ, năng động hơn.

Ảnh minh họa: Internet Cùng đặt lên bàn cân 3 nàng tiểu hoa đán Dương Mịch, Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh với tạo hình tóc đỏ thật khó phân thắng bại. Ở mỗi người đem đến một cảm xúc rất khác biệt. Trong năm 2024, 3 mỹ nhân này sẽ góp mặt trong đường đua phim mới ra mắt. Nếu Dương Mịch có Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên, Đường Yên có Niệm Vô Song thì Triệu Lệ Dĩnh cũng có Dữ Phượng Hành. Ảnh minh họa: Internet Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gồm 3 phần với nội dung độc lập là Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Phần đầu tiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính, kể về mối tình giữa nữ vương yêu giới bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) cùng với Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn). Niệm Vô Song, tác phẩm này được cải biên từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của tác giả Thập Tứ Lang. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của thần nữ Vô Song và Hồ tộc Nguyên Trọng. Vô Song nhận lệnh xuống trần gian với thân phận Cơ Đàm Âm để lấy đi "Tay trái của thần" mà Nguyên Trọng nắm giữ. Ban đầu, cô tiếp cận Nguyên Trọng với mục đích riêng. Thế nhưng theo thời gian, giữa hai người lại nảy sinh tình cảm. Đường Yên lộ tạo hình mới '10 điểm không có nhưng' trong Niệm Vô Song. Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh. Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.

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