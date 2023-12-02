Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt

Sao quốc tế 02/12/2023 15:33

Trong lần đụng độ tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và nàng hoa đám sinh năm 85 này đã khiến dân tình bàn luận sôi nổi.

Sau thời ở ẩn, Đường Yên đã tái xuất vô cùng ấn tượng, vào vai nữ chính trong dự án Niệm Vô Song hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa. Sau khi bộ phim hoàn thành và đang bước vào khâu hậu kỳ chuẩn bị lên sóng năm 2024. Bên cạnh đó, Đường Yên cũng xuất hiện trong các chương trình truyền hình, hoạt động thương hiệu…

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong bộ ảnh tạp chí mới của Đường Yên đã được tung ra. Lần này nàng tiểu hoa 85 gây ấn tượng mạnh với mái tóc đỏ rực rỡ cùng phong cách thời trang ấn tượng. Ánh mắt sắc bén của Đường Yên cũng nhận được vô số lời khen ngợi của công chúng. Nhiều người nhận xét dù đã làm mẹ thế nhưng bà xã La Tấn vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, cuốn hút.

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước Đường Yên, 2 mỹ nhân 85 khác là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng đã từng thử sức với tạo hình tóc đỏ ấn tượng không kém. Nữ diễn viên họ Triệu và họ Mịch vốn là kỳ phù địch thủ khi đó liên tục được đặt lên bàn cân so sánh.

Nhưng trong lần đụng độ này, không khó để nhận ra cảm giác mà Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đem lại khi để tóc đỏ là rất khác nhau. Một bên quyến rũ và có phần ma mị, bên khác lại tươi trẻ, năng động hơn.

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cùng đặt lên bàn cân 3 nàng tiểu hoa đán Dương Mịch, Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh với tạo hình tóc đỏ thật khó phân thắng bại. Ở mỗi người đem đến một cảm xúc rất khác biệt.

Trong năm 2024, 3 mỹ nhân này sẽ góp mặt trong đường đua phim mới ra mắt. Nếu Dương Mịch có Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên, Đường Yên có Niệm Vô Song thì Triệu Lệ Dĩnh cũng có Dữ Phượng Hành.

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gồm 3 phần với nội dung độc lập là Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Phần đầu tiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính, kể về mối tình giữa nữ vương yêu giới bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) cùng với Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn).

Niệm Vô Song, tác phẩm này được cải biên từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của tác giả Thập Tứ Lang. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của thần nữ Vô Song và Hồ tộc Nguyên Trọng. Vô Song nhận lệnh xuống trần gian với thân phận Cơ Đàm Âm để lấy đi "Tay trái của thần" mà Nguyên Trọng nắm giữ. Ban đầu, cô tiếp cận Nguyên Trọng với mục đích riêng. Thế nhưng theo thời gian, giữa hai người lại nảy sinh tình cảm.

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt - Ảnh 5
Đường Yên lộ tạo hình mới '10 điểm không có nhưng' trong Niệm Vô Song.

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh. Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.

Đường Yên nhờ xin vai trong phim 'Nữ hoàng tin tức', Xa Thị Mạn 'tạt thẳng gáo nước lạnh' vì lý do này

Đường Yên nhờ xin vai trong phim 'Nữ hoàng tin tức', Xa Thị Mạn 'tạt thẳng gáo nước lạnh' vì lý do này

Bộ phim Nữ hoàng tin tức là dự án đánh dấu sự trở lại của Xa Thi Mạn tại TVB sau nhiều năm rời nhà đài.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đường Yên nhờ xin vai trong phim 'Nữ hoàng tin tức', Xa Thị Mạn 'tạt thẳng gáo nước lạnh' vì lý do này

Đường Yên nhờ xin vai trong phim 'Nữ hoàng tin tức', Xa Thị Mạn 'tạt thẳng gáo nước lạnh' vì lý do này

Đường Yên 'đầu xù tóc rối' trên bìa tạp chí, netizen ngao ngán vì nhan sắc khuynh diễm bị concept độc lạ làm lu mờ

Đường Yên 'đầu xù tóc rối' trên bìa tạp chí, netizen ngao ngán vì nhan sắc khuynh diễm bị concept độc lạ làm lu mờ

Mặc cho chân bị thương, Đường Yên vẫn hành động điều này khiến dân tình dành 'mưa lời khen'

Mặc cho chân bị thương, Đường Yên vẫn hành động điều này khiến dân tình dành 'mưa lời khen'

Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song

Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song

Đường Yên lộ tạo hình mới nhất trong Niệm Vô Song, nhan sắc ra sao mà gây xôn xao khắp cõi mạng?

Đường Yên lộ tạo hình mới nhất trong Niệm Vô Song, nhan sắc ra sao mà gây xôn xao khắp cõi mạng?

Đường Yên thể hiện tình bạn 9 năm 'vững bền' với Lưu Diệc Phi bằng một việc?

Đường Yên thể hiện tình bạn 9 năm 'vững bền' với Lưu Diệc Phi bằng một việc?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều