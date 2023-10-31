Đường Yên từng tốt nghiệp ngành Biểu diễn Nghệ thuật khóa 2 của Học viện Hí kịch Trung Ương Trung Quốc. Nhưng đến tận năm 2004, Đường Yên mới có cơ hội nổi tiếng khi được đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu chọn làm "Thiên thần Olympic" để sang Athens tham dự lễ bế mạc Trung Quốc 8 phút. Tuy vậy, những năm đầu hoạt động nghệ thuật, Đường Yên lại cứ lẹt đẹt chìm nghỉm giữa rừng mỹ nhân Hoa ngữ.

Đến giai đoạn 2015 - 2016, nữ diễn viên mới bật lên nhờ loạt vai chính trong các phim Người tình kim cương, Kim ngọc lương duyên, Bên nhau trọn đời, Hoạt sắc sinh hương, Thiên kim nữ tặc, Cẩm tú Vị Ương. Trong đó, Người tình kim cương và Bên nhau trọn đời là 2 dự án khiến giới truyền thông tốn hao nhiều giấy mực nhất tại thời điểm công chiếu. Cũng từ đây tên tuổi và độ hot của Đường Yên bắt đầu lan rộng, trở thành 1 trong những nàng tiểu hoa 85 có chỗ đứng. Sau khi kết hôn với nam diễn viên La Tấn, sự nghiệp của Đường Yên có phần sa sút. Dù ít phim tạo tiếng vang, song mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân Bên Nhau Trọn Đời luôn khiến netizen chú ý.

Mới đây, góp mặt trong tạp chí Wonderland số tháng 10, bà xã La Tấn gây sốc với tạo hình trong concept mới lạ, độc đáo mang hơi hướng mùa đông sắp đến.

Trong loạt ảnh, mẹ 1 con được tạo kiểu tóc đánh rối, kết hợp với tone makeup chấm phá tàn nhang cùng loạt trang phục đặc trưng của mùa lạnh. Mặc dù concept mới mẻ, song nhiều cư dân mạng cho rằng, kiểu tóc rối và lối trang điểm chưa phù hợp với mỹ nhân sinh Cẩm Tú Vị Ương. Hình tượng này khiến cho nhan sắc kiều diễm, thanh thoát của Đường Yên giảm đi đáng kể.

Được biết, hiện nữ diễn viên đang tập trung cho dự án phim Niệm Vô Song. Vào chiều 12/10, bà xã La Tấn dính phải chấn thương trong quá trình ghi hình. Sau khi tới bệnh viện kiềm tra và xử lý vết thương, nữ diễn viên ngay lập tức quay trở lại đoàn phim tiếp tục công việc nhằm tránh gây ảnh hướng tới tiến độ ghi hình. Trên phim trường vào hôm 9/10, hình ảnh Đường Yên phải chống nạng, dùng nẹp cố định cổ chân đã lọt vào ống kính máy quay, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Niệm Vô Song là dự án kinh phí lớn thuộc thể loại tiên hiệp/tình cảm cải biên dựa trên tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của tác giả Thập Tứ Lang. Nội dung lôi cuốn, kể về câu chuyện kỳ ảo đan xen sứ mệnh cùng tình yêu ngang trái, giữa thần nữ Vô Song/Cơ Đàm Âm (Đường Yên thủ vai) và đại tế tư Hồ tộc Nguyên Trung (Lưu Học Nghĩa thủ vai). Màn kết hợp được đánh giá là "xứng đôi vừa lứa" của cặp đôi diễn viên khiến mọt phim rất đỗi mong chờ.