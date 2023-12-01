Đường Yên nhờ xin vai trong phim 'Nữ hoàng tin tức', Xa Thị Mạn 'tạt thẳng gáo nước lạnh' vì lý do này

Sao quốc tế 01/12/2023 14:14

Bộ phim Nữ hoàng tin tức là dự án đánh dấu sự trở lại của Xa Thi Mạn tại TVB sau nhiều năm rời nhà đài.

Tác phẩm do đài TVB hợp tác công ty của Trung Quốc đại lục sản xuất, ra mắt từ ngày 20/11, hiện trong top phim Hoa ngữ gây chú ý nhất. Các chủ đề quanh bộ phim liên tục vào top tìm kiếm, bình luận trên mạng xã hội.

 

Nữ hoàng tin tức lấy bối cảnh một công ty truyền thông, MC của hãng giành giật để dẫn chương trình thời sự lúc 18h30. Văn Tuệ Tâm (Xa Thi Mạn đóng) và Lương Cảnh Nhân (Mã Quốc Minh) chia làm hai phe đấu trí lẫn nhau. Những MC khác cũng dùng đủ thủ đoạn để cạnh tranh. Phim phản ánh các vấn đề đạo đức nghề nghiệp, bình đẳng giới ở công sở, nữ quyền.

Trên diễn đàn Douban, gần 40.000 khán giả chấm phim 8,2/10 điểm, đánh giá tác phẩm xuất sắc so với mặt bằng phim TVB các năm gần đây. Phần lớn người xem nhận xét chủ đề phim được thể hiện một cách mới mẻ, giàu sáng tạo, thoại gần gũi thực tế.

Đường Yên nhờ xin vai trong phim 'Nữ hoàng tin tức', Xa Thị Mạn 'tạt thẳng gáo nước lạnh' vì lý do này - Ảnh 1

Đặc biệt, vai diễn Văn Tuệ Tâm do Xa Thi Mạn thủ vai với nhiều năm lăn lộn trong ngành truyền thông tin tức, có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhưng Văn Tuệ Tâm đã phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đồng nghiệp hay đối mặt với những âm mưu và tranh chấp nơi làm việc trong công ty. Cũng chính niềm tin kiên định và tinh thần kiên cường của Văn Tuệ Tâm sẽ dẫn dắt khán giả khám phá sâu sắc sự thú vị cũng như những thử thách của thế giới tin tức đầy biến đổi.

Với diễn xuất độc ác, tàn nhẫn khi đứng trước nhiều âm mưu được Xa Thi Mạn thể hiện tinh tế, xuất thần. Tờ On cho rằng Văn Tuệ Tâm tiếp tục là một trong những nhân vật để đời của Xa Thi Mạn.

Đường Yên nhờ xin vai trong phim 'Nữ hoàng tin tức', Xa Thị Mạn 'tạt thẳng gáo nước lạnh' vì lý do này - Ảnh 2

Mới đây, trong một sự kiện, Đường Yên bất ngờ đã tiết lộ rằng bản thân cô mong chờ phim ra từng tập cũng như rất thích thú về cách xây dựng hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong phim. Đồng thời, Đường Yên cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình về kỹ năng diễn xuất của đàn chị Xa Thi Mạn.

 

Chưa dừng lại đó, Đường Yên cũng tiết lộ bản thân đã chủ động nhắn tin riêng cho Xa Thi Mạn, nhờ đàn chị giới thiệu cô cho đạo diễn để được đóng vai Trương Gia Nghiên (vai diễn do Lý Thi Hoa đóng).

Đường Yên nhờ xin vai trong phim 'Nữ hoàng tin tức', Xa Thị Mạn 'tạt thẳng gáo nước lạnh' vì lý do này - Ảnh 3

Trước lời nhờ vả của Đường Yên, thay vì giúp đỡ đàn em, ngờ đâu “nhất tỷ TVB" Xa Thi Mạn đã "phũ" đàn em Đường Yên. Xa Thi Mạn nói rằng cô ấy cũng muốn giới thiệu nhưng đạo diễn không đồng ý. Nếu như đạo diễn có đồng ý đi nữa thì bản thân lại sợ La Tấn (chồng của Đường Yên) sẽ không đồng ý, cho dù La Tấn có đồng ý thì con gái cũng không đồng ý,

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Xa Thi Mạn trở lại ngoạn mục sau 7 năm rời TVB, gây sốt khi hợp tác cùng dàn mỹ nhân trong phim mới

Nữ hoàng tin tức (The queen of news) là tác phẩm với đề tài xoay quanh công việc và cuộc sống của người dẫn chương trình tin tức thời sự. Dự án đánh dấu sự hợp tác giữa Xa Thi Mạn và loạt mỹ nhân đình đám.

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