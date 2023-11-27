Xa Thi Mạn trở lại ngoạn mục sau 7 năm rời TVB, gây sốt khi hợp tác cùng dàn mỹ nhân trong phim mới

Sao quốc tế 27/11/2023 10:43

Nữ hoàng tin tức (The queen of news) là tác phẩm với đề tài xoay quanh công việc và cuộc sống của người dẫn chương trình tin tức thời sự. Dự án đánh dấu sự hợp tác giữa Xa Thi Mạn và loạt mỹ nhân đình đám.

Ngay khi chỉ mới là dự án, Nữ hoàng tin tức (The Queen of News) đã gây chú ý bởi là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Xa Thi Mạn tại thị trường phim truyền hình Hồng Kông sau nhiều năm vắng bóng. Đến khi chính thức lên sóng từ ngày 20/11, bộ phim đã không phụ sự kỳ vọng của khán giả, nhận về hàng loạt lời tán thưởng chỉ sau vài tập phát sóng. 

Xa Thi Mạn trở lại ngoạn mục sau 7 năm rời TVB, gây sốt khi hợp tác cùng dàn mỹ nhân trong phim mới - Ảnh 1

Bên cạnh minh tinh 48 tuổi - Xa Thi Mạn, dự án còn có sự góp mặt của nhiều sao nữ nổi tiếng như Lý Thi Hoa, Cao Hải Ninh, Hà Y Đình nhận được sự chú ý khi góp phần khắc họa cuộc chiến khốc liệt ở đài truyền hình.

Xa Thi Mạn trở lại ngoạn mục sau 7 năm rời TVB, gây sốt khi hợp tác cùng dàn mỹ nhân trong phim mới - Ảnh 2

15 năm về trước, nữ biên tập viên Văn Tuệ Tâm (Xa Thi Mạn đóng) dựa vào các bản tin về vụ án vua trộm nên được phong là “nữ hoàng tin tức” của đài SNK News.

Nam biên tập viên của khung giờ vàng là Lương Cảnh Nhân (Mã Quốc Minh đóng) nhiều lần thách thức địa vị của Tuệ Tâm, dẫn đến sự chia bè kéo cánh, cùng cạnh tranh chức chủ nhiệm tổng biên tập viên. Để bảo vệ địa vị bản thân, Lương Cảnh Nhân không từ thủ đoạn hạ bệ Tuệ Tâm.

Trong khung giờ bản tin sáng, biên tập viên Hứa Thi Tình (Cao Hải Ninh), học trò cưng của Lương Cảnh Nhân, được anh đào tạo để nhằm thay thế Tuệ Tâm.

Xa Thi Mạn trở lại ngoạn mục sau 7 năm rời TVB, gây sốt khi hợp tác cùng dàn mỹ nhân trong phim mới - Ảnh 3

Trong khung giờ bản tin trưa, biên tập viên Trương Gia Nghiên (Lý Thi Hoa đóng) không màng thế sự. Nào ngờ cô lại bị lợi dụng, trở thành quân cờ cân bằng thế lực, bị lôi cuốn vào sự đấu tranh quyền lực. Khi niềm tin bị lung lay, cô thề bằng bất cứ thủ đoạn gì, phải giành lại tất cả.

Trong khung giờ tin tức tối khuya, biên tập viên Từ Hiểu Vi (Hà Y Đình) trung thành với người tại vị. Cô cho rằng danh lợi cuối cùng sẽ thuộc về mình. Nhưng kết quả là bản thân cô bị tổn thương về tinh thần, còn kéo theo người thân bị liên lụy.

Xa Thi Mạn trở lại ngoạn mục sau 7 năm rời TVB, gây sốt khi hợp tác cùng dàn mỹ nhân trong phim mới - Ảnh 4

Người mới Lưu Diễm (Vương Mẫn Dịch) tràn trề nhiệt huyết, theo đuổi chân tướng, yêu sự chân thật.

Để tránh vị trí biên tập viên khung giờ vàng trở thành chiến trường quyền đấu, Tuệ Tâm quyết định tiến hành cải cách. Song cô gặp phải sự cản trở từ tổng giám đốc và chủ tịch.

Xa Thi Mạn trở lại ngoạn mục sau 7 năm rời TVB, gây sốt khi hợp tác cùng dàn mỹ nhân trong phim mới - Ảnh 5

Trên trang đánh giá phim Douban của Trung Quốc, Nữ hoàng tin tức mở đầu bằng 7,9 điểm và đã vươn lên 8,2 điểm (tính đến tối 25/11). Đồng thời, khu vực bình luận tràn ngập lời khen ngợi dành cho bộ phim. 

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