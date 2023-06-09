Bí quyết giúp Xa Thi Mạn sở hữu sắc vóc vạn người mê ở tuổi 49

Xa Thi Mạn là nữ diễn viên nổi tiếng của làng phim TVB. Cô ghi dấu ấn với nhiều dự án phim kinh điển như: Cung Tâm Kế, Công Chúa Giá Đáo, Hồ Sơ Trinh Sát, Ỷ Thiên Đồ Long Ký,... Tên tuổi của Xa Thi Mạn được hâm nóng 100 độ sau thành công vượt quá sức tưởng tượng của drama cung đấu Diên Hi Công Lược. Người đẹp TVB khiến dân tình trầm trồ bởi nhan sắc không tuổi, nói không với dấu hiệu lão hoá.

Gần đây, trên trang cá nhân, Xa Thi Mạn khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 49 cùng những người đồng nghiệp cũ. Đáng chú ý, nữ diễn viên đã khéo léo khoe cận mặt mộc làm cho dân tình không ngừng xuýt xoa. Không ít người đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước mặt mộc "không tỳ vết" của cô.

Ở tuổi 49, nữ diễn viên TVB sở hữu làn da sáng khỏe nhờ các thói quen chăm sóc da với những nguyên liệu tự nhiên vừa an toàn vừa hiệu quả.

Chăm sóc da mỗi ngày

Để da luôn căng bóng mịn màng, Xa Thi Mạn rất chú ý đến việc chăm sóc. Người đẹp thường chọn sữa rửa mặt không chứa xà phòng để rửa sạch, nhưng vẫn giữ được độ ẩm cần thiết cho da. Bên cạnh đó, cô duy trì đắp mặt nạ, cấp nước cho da mỗi ngày và tẩy da chết hai tuần một lần.

Nữ diễn viên cho biết cô dùng nhiều loại mặt nạ có tác dụng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của da. Vào mùa hè, cô sẽ chọn mặt nạ làm mát, dưỡng trắng nhưng vào mùa đông, mặt nạ cấp ẩm, chống lão hóa sẽ được ưu tiên.

Ngoài các mỹ phẩm trên, Xa Thi Mạn dùng chanh tươi, tinh dầu tràm trà hay đá viên để chăm sóc da. Cô thường dùng nước cốt chanh được pha loãng, thấm bông rồi thoa lên mặt, rửa sạch sau 10-15 phút, giúp trắng da. Nếu làn da nổi mụn, người đẹp xoa một ít tinh dầu tràm trà lên vết thương, để khô qua đêm và vệ sinh vào sáng hôm sau.

Ăn tổ yến để đẹp da

Bên cạnh thói quen làm đẹp từ thành phần thiên nhiên, Xa Thi Mạn cũng chú trọng việc ăn uống để mang lại làn da sáng khỏe. Nữ diễn viên chia sẻ mỗi sáng cô đều uống một cốc sữa yến, thêm yến sào đã chưng sẵn vào sữa nóng.

Tổ yến giúp làm cho da mịn màng và đàn hồi, đồng thời giảm nếp nhăn. Tổ yến chứa rất nhiều dưỡng chất như threonine có tác dụng thúc đẩy tái tạo collagen và elastine để duy trì thanh xuân, sự tươi trẻ cho da và làm chậm quá trình lão hóa. Bên cạnh đó, các vitamin A,E,C… có trong yến sào cũng giúp hỗ trợ nuôi dưỡng da từ sâu bên trong.

Ăn nhiều trái cây

Trái cây là loại thực phẩm rất tốt cho làn da, Xa Thi Mạn rất thích ăn thanh long vàng, các loại rau xanh, cà chua, trứng, salad... Trái cây và rau xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp làn da khỏe đẹp và sáng hồng.

Thanh long vàng là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, sắt, phốt pho, magiê và chất xơ hòa tan trong nước, bổ dưỡng hơn các loại thanh long đỏ. Ăn nhiều quả thanh long vàng cũng giúp làm trắng da và chống oxy hóa rất tốt.

Tuyệt đối không ăn vặt

Dù bận rộn đến đâu Xa Thi Mạn vẫn luôn tuân theo chế độ ăn khoa học để giữ gìn vóc dáng. Cô không bao giờ ăn vặt mà thay vào đó ăn 3 bữa chính đúng giờ với lượng thức ăn đủ no, đủ chất dinh dưỡng. Và hơn hết, nữ minh tinh sẽ chọn những thực phẩm lành mạnh, giàu protein, chất xơ, omega-3...

Tập yoga

Giống như tất cả người có ý thức giữ gìn vóc dáng, Xa Thi Mạn rất chăm tập thể dục. Một trong những bộ môn được người đẹp kiên trì thực hiện mỗi ngày là yoga nóng.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, yoga nóng giúp cơ thể đào thải độc tố qua mồ hôi, lưu thông khí huyết, tiêu giảm calo, từ đó hỗ trợ giảm cân và giúp da trở nên hồng hào, săn chắc. Nhờ thói quen này, Xa Thi Mạn giữ được thân hình mảnh mai, gợi cảm trong nhiều năm.