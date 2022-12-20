'Hoa Đán TVB' Trần Pháp Lai: Từng gặt hái thành tích khủng tại kinh đô điện ảnh Hollywood, chuẩn bị trở lại điện ảnh Hồng Kông sau nhiều năm vắng bóng

Sau khi chuyển hướng hoạt động nghệ thuật tại Hollywood, Trần Pháp Lai đã gặt hái được những thành công nhất định. Năm ngoái, cô nàng đã tạo được tiếng vang khi thể hiện xuất sắc vai diễn chính trong bộ phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" của Marvel, trở thành nữ diễn viên Hồng Kông đầu tiên xuất hiện trong phim điện ảnh của Marvel, điều này giúp cô tạo được tên tuổi của mình tại Hollywood.

Tương tự như những ngôi sao đình đám khác tại Hong Kong, Trần Pháp Lai cũng bắt đầu thành danh từ TVB . Xuyên suốt những năm tháng đỉnh cao tại hãng phim đình đám này, Trần Pháp Lai đã xây dựng tên tuổi với hàng loạt các dự án phim truyền hình ăn như Bằng Chứng Thép, Sóng Gió Gia Tộc, Công Chúa Giá Đáo, Sức Mạnh Tình Thân, Bồ Tùng Linh,…

Mặc dù đã gặt hái được những thành công nhất định tại kinh đô điện ảnh Hollywood, nhưng Trần Pháp Lai vẫn mong muốn tham gia các bộ phim do Hồng Kông sản xuất. Mới đây, cô đã trở về Hồng Kông sau vài năm vắng bóng. Ngoài tham dự sự kiện, cô sẽ tham gia một bộ phim Hồng Kông, dự kiến sẽ khởi quay trong một ngày gần đây. Lần trở về này của Trần Pháp Lai đánh dấu sự trở lại chính thức của cô với điện ảnh Hồng Kông.

Mặc dù đã gặt hái được những thành công nhất định tại kinh đô điện ảnh Hollywood, nhưng Trần Pháp Lai vẫn mong muốn tham gia các bộ phim do Hồng Kông sản xuất - Ảnh: Internet

Được biết, dự án mà Trần Pháp Lai sắp tham gia có tựa đề Thục Mộng do nam tài tử Trương Gia Huy viết kịch bản, đạo diễn kiêm đóng vai chính. Trong phim, Trần Pháp Lai sẽ vào vai nữ chính, do chính Trương Gia Huy là người chọn vai, và anh sẽ là người đóng cặp với cô trong bộ phim này. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Lưu Tuấn Khiêm và Chu Thần Lệ.

Trương Gia Huy - Ảnh: Internet

Bộ phim Hồng Kông gần đây nhất mà Trần Pháp Lai tham gia là phim Truyện Ma 2 (Tales from the Dark 2), đóng chung với Lâm Gia Đống vào năm 2013. Sau gần 9 năm, Trần Pháp Lai lại trở về với điện ảnh Hồng Kông, khiến người hâm mộ rất mong đợi.

Sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông, Trần Pháp Lai gây ấn tượng với phần má lúm đồng tiền, nhan sắc của nữ diễn viên được giới truyền thông ca ngợi là một trong “Ngũ Đại Hoa Đán” của TVB, bên cạnh Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc của đoá hoa xứ Cảng Thơm không chỉ giữ được vẻ trẻ trung mà ngày càng trở nên mặn mà hơn.

Trần Pháp Lai được giới truyền thông ca ngợi là một trong “Ngũ Đại Hoa Đán” của TVB, bên cạnh Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi - Ảnh: Internet

Vào năm 2014, sau khi chính thức ly hôn, Pháp Lai đã bất ngờ quyết định tạm lui khỏi showbiz Hoa Ngữ để lên đường sang Mỹ du học bằng thạc sĩ kịch nghệ tại Đại học Juilliard, New York. Quyết định đầy dũng cảm này sau cùng đã đem lại những thành quả ngọt ngào cho nữ diễn viên.

Không chỉ mở ra cơ hội được trực tiếp làm việc trong một số bộ phim Hollywood, tiêu biểu như tham gia lồng tiếng trong phần 3 của loạt phim hoạt hình đình đám Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng) hay serie The Undoing cùng Nichole Kidman và Hugh Grant, thời gian sống tại Mỹ còn đưa đẩy Trần Pháp Lai gặp được ý trung nhân của mình là Emmanuel Strachnov – một CEO nổi danh trong lĩnh vực công nghệ.

Thời gian sống tại Mỹ còn đưa đẩy Trần Pháp Lai gặp được ý trung nhân của mình là Emmanuel Strachnov – một CEO nổi danh trong lĩnh vực công nghệ - Ảnh: Internet

Cũng trong năm 2021, Trần Pháp Lai lại một lần nữa ghi điểm mạnh mẽ khi tham gia diễn xuất trong Nhạn Nam Phi – một dự án phim ngắn đã tạo nhiều tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes. Theo chia sẻ từ nữ đạo diễn Nguyên Viên, cựu Hoa Đán của TVB đã một thân một mình đi đến tận Mông Cổ để tham gia vào dự án, và thậm chí còn không lấy tiền cát xê để ủng hộ đoàn làm phim, dù thường xuyên phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt xuyên xuốt quá trình quay.