Tình hình 'đế chế TVB' của hiện tại: Một thời hoàng kim đã qua, dần đi vào lụi tàn khiến dân tình tiếc nuối

Đài truyền hình TVB từng là “đế chế” mạnh mẽ trên màn ảnh, cho ra mắt hàng loạt những tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả. Thế nhưng, giờ đây, thời đại hoàng kim của TVB đã qua đi, “lò luyện ngôi sao” xứ Cảng cũng dần xuống dốc khiến dân tình tiếc nuối.

Có một việc rất buồn và xót xa là trong mấy năm gần đây, rất nhiều “cây đa, cây đề” trong làng phim ảnh TVB đã sang thế giới bên kia vì tuổi cao, bệnh trọng. Điểm lại sương sương thôi thì có hàng loạt “lá xanh” đình đám như “Hoàng Dược Sư” Tăng Giang, “Công Tôn Sách” Liêu Khải Trí, “Võ Tòng” Tăng Vỹ Quyền, Ngô Mạnh Đạt...

Sự ra đi của dàn diễn viên đình đám khiến dân tình tiếc nuối không nguôi. Dù vậy, mình tin là những thước phim họ để lại trên màn ảnh sẽ vẫn mãi là kinh điển, được khán giả trân trọng và yêu quý.

Cùng với sự xuống dốc của đài TVB, không ít ngôi sao kỳ cựu lựa chọn rời khỏi mái nhà chung – nơi có môi trường hoạt động khắc nghiệt nhưng cát-xê thì bèo bọt để tiến quân sang thị trường đại lục. Như Xa Thi Mạn, Thái Thiếu Phân, Viên Vịnh Nghi, Hồ Hạnh Nhi, Đặng Tụy Văn... chẳng hạn, những ngôi sao hạng A Hồng Kông sẵn sàng bắt đầu lại từ con số 0, đi lên từ vai phụ để tìm đường phát triển nơi mới. Nhờ tài năng nổi trội, sự chuyên nghiệp, không ngại khó, ngại khổ, họ đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả đại lục, sự nghiệp phất lên mạnh mẽ.

Không ít ngôi sao kỳ cựu lựa chọn rời khỏi mái nhà chung để tiến quân sang thị trường đại lục - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có nhiều diễn viên đình đám một thời lựa chọn rời xa chốn showbiz xô bồ, dành thời gian cho bản thân và gia đình như Chung Gia Hân, Từ Tử San, Trần Tuệ San, Lê Tư... Đối với việc này, mình cũng như đông đảo khán giả dù tiếc nuối nhưng vẫn dành sự chúc phúc chân thành cho họ.

Nhiều diễn viên đình đám một thời lựa chọn rời xa chốn showbiz xô bồ, dành thời gian cho bản thân và gia đình - Ảnh: Internet

Có người rời đi thì cũng có người ở lại. Không ít diễn viên đã cống hiến vài thập niên trên màn ảnh, là tuổi thơ của biết bao khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X – 9X đến nay vẫn kiên trì gắn bó với nhà đài. Đó là những cái tên như Miêu Kiều Vỹ, Mã Quốc Minh, Huỳnh Tông Trạch...

Một vài diễn viên kì cựu cố trụ lại - Ảnh: Internet

Thế nhưng, thật cay đắng là có không ít người lại “cà khịa” rằng họ đã hết thời vẫn “cố đấm ăn xôi”, đóng vai chính trong phim ảnh, không chịu tạo cơ hội cho đàn em. Thế nhưng, khán giả phải biết rằng chính những “trụ cột” này đang nỗ lực kéo dài ánh hào quang le lói của thời hoàng kim TVB. Hơn nữa, dàn diễn viên này đều đã có tuổi, chẳng biết có thể “chèo chống” được cho mái nhà chung tới bao giờ nữa.

Quách Tấn An đã tu sửa” khiến gương mặt trở lên khác lạ - Ảnh: Internet

Không ít diễn viên lựa chọn “trùng tu” để níu kéo thanh xuân. Quách Tấn An vốn là diễn viên thực lực được khán giả hết mực yêu mến với nhiều tác phẩm kinh điển. Thế nhưng, nhìn vào những hình ảnh gần đây của Thị đế TVB, dường như Quách Tấn An đã lựa chọn “tu sửa”, khiến gương mặt trở lên khác lạ. Ngoài ra, còn một số diễn viên đã ở tuổi U50, U60 vẫn thích “cưa sừng” trên màn ảnh nhưng kết quả lại hơi “ố dề”.

Các “măng non” TVB có vẻ khá mờ nhạt - Ảnh: Internet

So với thời kỳ huy hoàng của các đàn anh, đàn chị thì các “măng non” TVB có vẻ khá mờ nhạt, soi mãi chưa thấy ai thực sự nổi trội để gánh vác vị trí trụ cột cả. Kể cả khi mái nhà chung tìm cách nâng đỡ mạnh tay, giúp các diễn viên trẻ có nhiều cơ hội, nhận cúp vàng diễn xuất (như Lâm Hạ Vy, Thái Tư Bối lên ngôi Thị hậu) nhưng vẫn chưa thể thuyết phục được khán giả, thậm chí còn gây tranh luận.