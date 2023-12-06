Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ bất ngờ ‘tái hợp’ thông báo tin vui lớn khiến fan vỡ òa chúc mừng không ngớt

Tuy cuộc hôn nhân không kéo dài, thế nhưng cặp đôi đình đám này vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã có màn “tái hợp” trên màn ảnh khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được biết đến là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” hot nhất Cbiz. Sau khi hợp tác trong Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện, cả hai kết hôn và có một cậu con trai. Tuy nhiên, khi chưa kịp tổ chức hôn lễ, nhưng cả 2 đã tuyên bố “đường ai nấy đi” khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Ở thời điểm lên sóng năm 2019, Minh Lan Truyện đạt 12 tỷ view Vân Hợp xếp hạng 1 toàn mạng. Sang đến 2020 phim đạt 2.49 tỷ view xếp hạng 12, năm 2021 đạt 1.648 tỷ view xếp hạng 17 và đến năm 2022 đạt 2.42 tỷ view và vươn lên xếp hạng 7 toàn mạng. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng của Minh Lan Truyện.

Tin vui lớn chính là mới đây trên Bảng xếp hạng 10 bộ phim phát sóng hiệu quả nhất tháng 11 đã được công bố. Ngoài những bộ phim mới lên sóng, Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính bất ngờ vươn lên hạng 7 sau khi được chiếu lại. Dự án cổ trang này vượt mặt Điền Canh Kỷ, Trợ Lý Của Tôi Không Đơn Giản và Hắc Bạch Mật Mã.

Dù đã lên sóng từ 5 năm trước và được chiếu lại nhiều lần thế nhưng Minh Lan Truyện vẫn xác lập loạt thành tích rất đáng tự hào. Đây là minh chứng cho thấy chất lượng của bộ phim cổ trang do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính.

Triệu Lệ Dĩnh đã tái hiện lại một Thịnh Minh Lan thông minh rất tròn vai.

Minh Lan Truyện luôn được xếp vào top những dự án phim cổ trang chất lượng của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh đã tái hiện lại một Thịnh Minh Lan thông minh luôn che giấu bản thân để tránh những âm mưu đấu đá. Khi trở thành vợ, Minh Lan lại rất ra dáng chủ mẫu, làm việc quyết liệt bảo vệ gia đình. Đây cũng được biết đến là một trong những vai diễn thành công nhất sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh.

Màn “tái hợp” không ngờ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khiến dân tình ngỡ ngàng. Tiếc rằng ngoài đời cả 2 đã ly hôn, không có được cái kết viên mãn như trong phim Minh Lan Truyện. Nhưng sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc cậu con trai.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc cậu con trai.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không nêu lý do cụ thể khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Tuy nhiên, trong thông báo xác nhận chia tay, họ khẳng định vẫn xem đối phương là người thân và cùng tập trung nuôi dạy con trai.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Triệu Lệ Dĩnh tập trung cho sự nghiệp. Cô nhận lời tham gia nhiều dự án truyền hình, làm gương mặt quảng cáo, xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí thời trang. Sự nghiệp trong 2 năm qua của Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến đáng kể.

Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung cho sự nghiệp.

Tờ Sina nhận định, trong lứa nghệ sĩ 8X của Trung Quốc hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là nữ diễn viên thực lực và bứt phá mạnh mẽ nhất. Cô cùng lứa với Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi và Angelababy.