Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Bạch Lộc là nữ viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn. Cô liên tục lọt top sao nữ "đỉnh lưu" vì khả năng diễn xuất chân thật, thái độ kính nghiệp và hướng chọn kịch bản tốt. Chính vì thế mà sự nghiệp của cô nàng lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, 2 dự án Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh ra mắt vừa qua của cô nàng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí phim còn bị cư dân mạng ví von là tác phẩm tệ nhất trong năm của màn ảnh Trung. Mới đây, Bạch Lộc đã bày tỏ rõ mong muốn chuyển hình như các đàn chị khiến nhiều khán giả 'ngán ngẩm'.

Bạch Lộc là nữ viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn.



Cô liên tục lọt top sao nữ "đỉnh lưu" vì khả năng diễn xuất chân thật, thái độ kính nghiệp và hướng chọn kịch bản tốt.

Bạch Lộc đã bày tỏ rõ mong muốn chuyển hình như các đàn chị.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với CCTV6, Bạch Lộc chia sẻ rằng mình rất muốn đóng phim điện ảnh, mà bộ phim điện ảnh đầu tiên rất quan trọng, so với việc lựa chọn phim truyền hình thì càng phải cẩn thận hơn. Nếu có cơ hội, cô hy vọng đây là bộ phim điện ảnh chất lượng có thể khiến bản thân cô phát triển sự nghiệp hơn.