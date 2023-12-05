Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 05/12/2023 10:20

Tỏ ý muốn chuyển hình, cô nàng Bạch Lộc bất ngờ nhận về vô vàn lời chê từ khán giả.

 

Bạch Lộc là nữ  viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn. Cô liên tục lọt top sao nữ "đỉnh lưu" vì khả năng diễn xuất chân thật, thái độ kính nghiệp và hướng chọn kịch bản tốt. Chính vì thế mà sự nghiệp của cô nàng lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, 2 dự án Ninh An Như MộngDĩ Ái Vi Doanh ra mắt vừa qua của cô nàng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí phim còn bị cư dân mạng ví von là tác phẩm tệ nhất trong năm của màn ảnh Trung. Mới đây, Bạch Lộc đã bày tỏ rõ mong muốn chuyển hình như các đàn chị khiến nhiều khán giả 'ngán ngẩm'.

Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Bạch Lộc là nữ  viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn.
Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Cô liên tục lọt top sao nữ "đỉnh lưu" vì khả năng diễn xuất chân thật, thái độ kính nghiệp và hướng chọn kịch bản tốt.
Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Bạch Lộc đã bày tỏ rõ mong muốn chuyển hình như các đàn chị.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với CCTV6, Bạch Lộc chia sẻ rằng mình rất muốn đóng phim điện ảnh, mà bộ phim điện ảnh đầu tiên rất quan trọng, so với việc lựa chọn phim truyền hình thì càng phải cẩn thận hơn. Nếu có cơ hội, cô hy vọng đây là bộ phim điện ảnh chất lượng có thể khiến bản thân cô phát triển sự nghiệp hơn.

Lời bày tỏ này của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, có nhiều luồng ý kiến được đưa ra. Theo đó, một bộ phận khán giả cho rằng cô nàng chưa đủ độ "chín muồi" về kinh nghiệm diễn xuất cũng như tên tuổi, nếu đóng điện ảnh sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn những vai diễn tâm lý nặng đô. Một bộ phận khán giả khác lại vô cùng ủng hộ Bạch Lộc, cho rằng cư dân mạng không nên 'dè bỉu' ước muốn của một diễn viên chân chính muốn cống hiến cho khán giả. Nếu cô nàng có năng lực, chắc chắn các đạo diễn cũng sẽ để mắt tới. 

Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
Lời bày tỏ này của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.
Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
 Một bộ phận khán giả cho rằng cô nàng chưa đủ độ "chín muồi" về kinh nghiệm diễn xuất cũng như tên tuổi.

Bạch Lộc sinh năm 1994, trước khi trở thành ngôi sao của làng phim ảnh Hoa ngữ, cô là người mẫu ảnh và cũng là một hotgirl nổi tiếng. Nữ diễn viên hiện đang sở hữu tài nguyên phim ảnh hàng đầu khi cô hiếm đóng vai phụ kể từ khi vào nghề. 13/15 bộ phim Bạch Lộc tham gia đều đóng vai nữ chính, có thể kể đến như Chiêu Diêu, Cửu Lưu Bá Chủ, Châu Sinh Như Cố, Một Đời Một Kiếp, Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng,...

Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6
Bạch Lộc từng là người mẫu ảnh và cũng là một hotgirl nổi tiếng.
Bạch Lộc bị cư dân mạng cười chê vì muốn chuyển hình giống đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7
Nữ diễn viên hiện đang sở hữu tài nguyên phim ảnh hàng đầu.

 

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