Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc

Sao quốc tế 04/12/2023 13:50

Bộ phim "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Iqiyi. Đây là thành tích rất tốt của một bộ phim cổ trang vào thời điểm cuối năm.

Bộ phim "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Iqiyi.  Đặc biệt, thành tích này được lập chỉ trong chặng đầu phim lên sóng.

Cụ thể, phim "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi trở thành bộ phim thứ 5 trong năm nay của Iqiyi có điểm nhiệt vượt mốc 10.000 điểm nhiệt cùng với Bão táp (Cuồng phong) Trường phong độ, Liên hoa lâu, Ninh an như mộng. Như vậy, phim của Lưu Thi Thi đã san bằng kỉ lục phim do Bạch Lộc đóng chính gây sốt thời gian qua. Do đó, nhiều khán giả đánh giá, "Nhất Niệm Quan Sơn" là màn trở lại đầy ấn tượng của Lưu Thi Thi sau 3 năm cô vắng bóng.

Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc - Ảnh 1

Trước đó, QQ đưa tin bộ phim truyền hình cổ trang "Nhất Niệm Quan Sơn" lên sóng 6 tập đầu nhận được sự chú ý của công chúng, thành tích rất khả quan với chỉ số hơn 7.000 điểm nhiệt, cao nhất trong các tác phẩm được phát sóng trên nền tảng iQiYi năm 2023. Trong đó, các chủ đề về cảnh võ thuật, cảnh múa, thẩm mỹ của phim đều nhận được phản hồi tốt.

Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc - Ảnh 2Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc - Ảnh 3Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc - Ảnh 4Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc - Ảnh 5

Bộ phim "Nhất Niệm Quan Sơn" lên sóng với thành tích ấn tượng, theo đó, đạo diễn Chu Tĩnh Thao nhận vô số lời khen từ phía khán giả. Bộ phim này nhiều góc quay đẹp, chuyển cảnh mượt mà. Điều này khiến bộ phim tạo cảm giác thoải mái cho người xem, nhan sắc diễn viên cũng thăng hạng nhờ những cách xử lí tinh tế của phía ê -kíp...

Đặc biệt, Lưu Thi Thi được đánh giá là nữ diễn viên có động tác võ thuật đẹp mắt bậc nhất hiện nay tại Trung Quốc.

Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc - Ảnh 6Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc - Ảnh 7

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi thủ vai) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh thủ vai), Vu Thập Tam, Dương Doanh, Nguyên Lộc và những người khác. Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, họ cùng nhau đối mặt với giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành.

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Sau khi lên sóng, từ khóa chủ đề “Nếu Hoắc Kiến Hoa diễn Nhất niệm quan sơn" leo lên Top 2 hot search (xu hướng tìm kiếm) của mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Weibo.

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