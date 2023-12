Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính 'san bằng' thành tích phim của phim Bạch Lộc

Bộ phim "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Iqiyi. Đặc biệt, thành tích này được lập chỉ trong chặng đầu phim lên sóng.

Cụ thể, phim "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi trở thành bộ phim thứ 5 trong năm nay của Iqiyi có điểm nhiệt vượt mốc 10.000 điểm nhiệt cùng với Bão táp (Cuồng phong) Trường phong độ, Liên hoa lâu, Ninh an như mộng. Như vậy, phim của Lưu Thi Thi đã san bằng kỉ lục phim do Bạch Lộc đóng chính gây sốt thời gian qua. Do đó, nhiều khán giả đánh giá, "Nhất Niệm Quan Sơn" là màn trở lại đầy ấn tượng của Lưu Thi Thi sau 3 năm cô vắng bóng.