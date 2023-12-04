‘Chị em’ Bạch Lộc bất ngờ ‘thua đau’ khi đụng hàng cùng một kiểu tạo hình với đàn em 14 tuổi kém tiếng

Hai “chị em” Bạch Lộc và Trần Đô Linh vừa bị một mỹ nhân kém tiếng vượt mặt khi xuất hiện cùng một kiểu tạo hình, nhan sắc sáng bừng trong khung ảnh.

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Bùi Giai Hân trên phim trường Đại Mộng Quy Ly bất ngờ được chú ý khi có tạo hình khá tương đồng với 2 đàn chị là Bạch Lộc và Trần Đô Linh trước đó. Bùi Giai Hân trên phim trường Đại Mộng Quy Ly. Bùi Giai Hân được thiết kế cho tạo hình váy màu xanh đậm, kiểu tóc lồng đèn hai bên cùng loạt phụ kiện cầu kỳ trên đầu. Đặc biệt, dân tình nhận xét cô có gương mặt xinh đẹp, hợp tạo hình cổ trang. Tuy nhiên, nữ diễn viên họ Bùi lại được đánh giá có nhan sắc sáng bừng trong khung ảnh.

Tạo hình này của Bùi Giai Hân có phần giống với hai đàn chị trước đó là Bạch Lộc và Trần Đô Linh. Trong bộ phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh đang quay, nàng “gà cưng” Vu Chính có một tạo hình tương tự. Cũng là kiểu tóc lồng đèn với những phụ kiện hoa nhỏ trên tóc, cũng là kiểu váy xanh mướt mắt. Hay như Trần Đô Linh ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên cũng từng gây sốt với kiểu tạo hình tương tự. Bùi Giai Hân có tạo hình gần giống hai đàn chị trước đó là Bạch Lộc và Trần Đô Linh, nhưng lại được đánh giá cao hơn về nhanh sắc, thần thái. Đặt lên bàn cân so sánh, có ý kiến bày tỏ trông Bùi Giai Hân giống hệt như một nàng tiên cây xinh đẹp, linh động dù chỉ là tạo hình nhân vật khách mời đã xuất hiện trên phim trường Đại Mộng Quy Ly. . So với hai đàn chị nổi tiếng thì nàng hoa 05 này cũng hút mắt chẳng kém.

Bùi Giai Hân vẫn còn là một cái tên khá mới trong Cbiz. Nữ diễn viên nhí sinh ngày 28/10/2009, sinh sống tại quận Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn với ngũ quan cân đối, đôi mắt to tròn biết nói và nụ cười vô cùng dễ thương. Bùi Gia Hân được ví như Angelababy phiên bản nhí, thậm chí được mệnh danh là “Tiểu mỹ nhân Thượng Hải”. Bùi Gia Hân hiện cũng đang phát triển sự nghiệp diễn xuất. Tham gia nghệ thuật ngay từ nhỏ, Bùi Gia Hân sớm có cơ hội được hợp tác với nhiều nghệ sĩ thuộc hàng sao nổi tiếng showbiz Hoa ngữ. Ở tuổi 14, diễn viên nhí đã cao lớn hơn rất nhiều nhưng vẫn giữ được những nét xinh xắn như hồi bé. Cô bé là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang trẻ em săn đón. Nhiều người dự đoán sau này Bùi Gia Hân sẽ trở thành một người mẫu tài năng. Bùi Gia Hân hiện cũng đang phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ngoài Chước Chước Phong Lưu, cô bé từng tham gia một số bộ phim nổi tiếng khác như Vân Tịch Truyện, Vườn Sao Băng, Tiểu Nữ Hoa Bất Khí… và gần đây là vai nhỏ trong Đại Mộng Quy Ly.

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm Bạch Lộc đang là tâm điểm của dư luận khi liên tục dính các ồn ào sau khi các dự án như "Dĩ ái vi doanh" và "Ninh an như mộng" kết thúc.

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