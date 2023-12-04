‘Chị em’ Bạch Lộc bất ngờ ‘thua đau’ khi đụng hàng cùng một kiểu tạo hình với đàn em 14 tuổi kém tiếng

Sao quốc tế 04/12/2023 15:25

Hai “chị em” Bạch Lộc và Trần Đô Linh vừa bị một mỹ nhân kém tiếng vượt mặt khi xuất hiện cùng một kiểu tạo hình, nhan sắc sáng bừng trong khung ảnh.

 

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Bùi Giai Hân trên phim trường Đại Mộng Quy Ly bất ngờ được chú ý khi có tạo hình khá tương đồng với 2 đàn chị là Bạch Lộc và Trần Đô Linh trước đó.

‘Chị em’ Bạch Lộc bất ngờ ‘thua đau’ khi đụng hàng cùng một kiểu tạo hình với đàn em 14 tuổi kém tiếng - Ảnh 1
Bùi Giai Hân trên phim trường Đại Mộng Quy Ly. 

Bùi Giai Hân được thiết kế cho tạo hình váy màu xanh đậm, kiểu tóc lồng đèn hai bên cùng loạt phụ kiện cầu kỳ trên đầu. Đặc biệt, dân tình nhận xét cô có gương mặt xinh đẹp, hợp tạo hình cổ trang. Tuy nhiên, nữ diễn viên họ Bùi lại được đánh giá có nhan sắc sáng bừng trong khung ảnh.

Tạo hình này của Bùi Giai Hân có phần giống với hai đàn chị trước đó là Bạch Lộc và Trần Đô Linh. Trong bộ phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh đang quay, nàng “gà cưng” Vu Chính có một tạo hình tương tự. Cũng là kiểu tóc lồng đèn với những phụ kiện hoa nhỏ trên tóc, cũng là kiểu váy xanh mướt mắt. Hay như Trần Đô Linh ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên cũng từng gây sốt với kiểu tạo hình tương tự.

‘Chị em’ Bạch Lộc bất ngờ ‘thua đau’ khi đụng hàng cùng một kiểu tạo hình với đàn em 14 tuổi kém tiếng - Ảnh 2
Bùi Giai Hân có tạo hình gần giống hai đàn chị trước đó là Bạch Lộc và Trần Đô Linh, nhưng lại được đánh giá cao hơn về nhanh sắc, thần thái. 

Đặt lên bàn cân so sánh, có ý kiến bày tỏ trông Bùi Giai Hân giống hệt như một nàng tiên cây xinh đẹp, linh động dù chỉ là tạo hình nhân vật khách mời đã xuất hiện trên phim trường Đại Mộng Quy Ly. . So với hai đàn chị nổi tiếng thì nàng hoa 05 này cũng hút mắt chẳng kém.

Bùi Giai Hân vẫn còn là một cái tên khá mới trong Cbiz. Nữ diễn viên nhí sinh ngày 28/10/2009, sinh sống tại quận Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn với ngũ quan cân đối, đôi mắt to tròn biết nói và nụ cười vô cùng dễ thương. Bùi Gia Hân được ví như Angelababy phiên bản nhí, thậm chí được mệnh danh là “Tiểu mỹ nhân Thượng Hải”.

‘Chị em’ Bạch Lộc bất ngờ ‘thua đau’ khi đụng hàng cùng một kiểu tạo hình với đàn em 14 tuổi kém tiếng - Ảnh 3
Bùi Gia Hân hiện cũng đang phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Tham gia nghệ thuật ngay từ nhỏ, Bùi Gia Hân sớm có cơ hội được hợp tác với nhiều nghệ sĩ thuộc hàng sao nổi tiếng showbiz Hoa ngữ. Ở tuổi 14, diễn viên nhí đã cao lớn hơn rất nhiều nhưng vẫn giữ được những nét xinh xắn như hồi bé. Cô bé là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang trẻ em săn đón. Nhiều người dự đoán sau này Bùi Gia Hân sẽ trở thành một người mẫu tài năng.

Bùi Gia Hân hiện cũng đang phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ngoài Chước Chước Phong Lưu, cô bé từng tham gia một số bộ phim nổi tiếng khác như Vân Tịch Truyện, Vườn Sao Băng, Tiểu Nữ Hoa Bất Khí… và gần đây là vai nhỏ trong Đại Mộng Quy Ly.

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm

Bạch Lộc đang là tâm điểm của dư luận khi liên tục dính các ồn ào sau khi các dự án như "Dĩ ái vi doanh" và "Ninh an như mộng" kết thúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Gia Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới'

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới'

Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý

Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý

Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều