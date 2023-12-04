Bạch Lộc đang là tâm điểm của dư luận khi liên tục dính các ồn ào sau khi các dự án như "Dĩ ái vi doanh" và "Ninh an như mộng" kết thúc.

Tại sự kiện Đêm hội cuối năm của IQIYI vừa qua, nữ diễn viên Bạch Lộc đã được trao một giải thưởng trong sự kiện. Tuy nhiên, bài phát biểu của cô khi nhận giải lại khiến cư dân mạng dậy sóng và cho rằng cô vừa thiếu khiêm tốn vừa thiếu kiến thức khi sử dụng câu thơ của Lý Bạch. Cụ thể, nữ diễn viên phát biểu: "Cảm ơn Lộc Nhung (tên fandom của Bạch Lộc) của tôi, thuyền nhẹ vượt qua muôn trùng non".

Theo đó, câu nói "thuyền nhẹ vượt qua muôn trùng non" mang hàm ý khá lớn lao về việc con người vượt nghịch cảnh, muôn trùng thử thách... Tuy nhiên, việc Bạch Lộc sử dụng trong bài phát biểu khi nhận một giải thưởng tri ân thông thường khiến khán giả đánh giá cô không khiêm tốn và thiếu kiến thức.

Nhiều người nhân xét rằng, diễn viên có sự nghiệp khá suôn sẻ, không gặp quá nhiều khó khăn. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô toàn được nhận những vai chính trong phim truyền hình được đầu tư lớn. Ngoài ra, cô hiện còn đang là một trong những khách mời cố định của show Running Man bản Trung Quốc. Do đó, nói cô vượt nghịch cảnh, khó khăn để đạt thành công như hiện tại được xem là nói quá, phóng đại.

Thậm chí, một số khán giả phân tích, việc cô bị chỉ trích là do phát ngôn thiếu chuyên nghiệp và cách đóng phim chưa tốt chứ không phải nữ diễn viên là nạn nhân của bạo lực mạng.

Bạch Lộc hiện đang sở hữu tài nguyên phim ảnh hàng đầu khi cô hiếm khi đóng vai phụ kể từ khi vào nghề. 13/15 bộ phim Bạch Lộc tham gia đều đóng vai nữ chính, hơn nữa có nhiều phim tập trung toàn lực vào tuyến câu chuyện của nữ chính.

Ngoài ra, Bạch Lộc còn có phim chính kịch Bắc Thượng được kỳ vọng lên sóng CCTV, nâng cao thực tích phim ảnh của cô.

Vì sao 'Ninh an như mộng' của Bạch Lộc thua điểm phim của Dương Tử trên Douban? Phim "Ninh an như mộng" của Bạch Lộc được truyền thông Hoa ngữ ví là "chiến mã" của giai đoạn cuối năm 2023, bởi lập nhiều thành tích các phim trong năm nay chưa thể vượt được.

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