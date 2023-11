Thay đổi nguyên tác nhưng 'Ninh An Như Mộng' của Bạch Lộc lại nhận được 'cơn mưa' lời khen

Bộ phim "Ninh an như mộng" đi được một chặng đường; và trụ vững trên các bảng xếp hạng phim ảnh. Theo bảng xếp hạng Vlinkage ngày 17.11, vai diễn Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc đóng) trong phim "Ninh an như mộng" đang xếp vị trí top 1 trong bảng xếp hạng nhân vật phim ảnh. Trong khi đó, vai diễn Tạ Nguy (Trương Lăng Hách đóng) trong phim xếp ở vị trí top 3. Riêng về bảng xếp hạng phim chiếu mạng, "Ninh an như mộng" cũng đang xếp ở vị trí đầu tiên.

Có được thành công này một phần nhờ nỗ lực không nhỏ của Bạch Lộc. Dù còn gây tranh cãi về diễn xuất, tạo hình, nhưng không thể phủ nhận công sức của mỹ nhân 9x này.