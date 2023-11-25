Thay đổi nguyên tác nhưng 'Ninh An Như Mộng' của Bạch Lộc lại nhận được 'cơn mưa' lời khen

Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính xứng đáng là bộ phim cổ trang được chú ý nhất nửa cuối năm 2023.

Bộ phim "Ninh an như mộng" đi được một chặng đường; và trụ vững trên các bảng xếp hạng phim ảnh. Theo bảng xếp hạng Vlinkage ngày 17.11, vai diễn Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc đóng) trong phim "Ninh an như mộng" đang xếp vị trí top 1 trong bảng xếp hạng nhân vật phim ảnh. Trong khi đó, vai diễn Tạ Nguy (Trương Lăng Hách đóng) trong phim xếp ở vị trí top 3. Riêng về bảng xếp hạng phim chiếu mạng, "Ninh an như mộng" cũng đang xếp ở vị trí đầu tiên. Có được thành công này một phần nhờ nỗ lực không nhỏ của Bạch Lộc. Dù còn gây tranh cãi về diễn xuất, tạo hình, nhưng không thể phủ nhận công sức của mỹ nhân 9x này.

Mới đây, người xem đã chỉ ra loạt chi tiết trên phim khác xa với nguyên tác. Cụ thể, Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) và Tạ Ngụy (Trương Lăng Hách) có phân cảnh rời khỏi cung để truy tìm dấu vết kẻ phản loạn, cuối cùng phải ở trong một căn phòng hoang. Sau khi Khương Tuyết Ninh chìm vào giấc ngủ, Tạ Ngụy đã chủ động sửa lại tóc cho cô. Đây cũng chính là chi tiết quan trọng, mấu chốt, đẩy mối quan hệ tình cảm của cả hai lên cao.

Tuy nhiên, khi lên phim, phân cảnh này bị cắt hoàn toàn khiến fan thất vọng. Nhiều suy đoán cho rằng có lẽ ê-kíp đã cắt bỏ vì sợ không qua được khâu kiểm duyệt. Ninh An Như Mộng được chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khôn Ninh. Cốt truyện gốc vốn tập trung vào sự tái sinh của nữ chính Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) nhưng Cục phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc không cho phép quay phim về chủ đề này nên biên kịch đành phải sửa đổi một vài chi tiết. Về cơ bản, Ninh An Như Mộng theo khá sát với nguyên tác gốc. Đến ngay cả tác giả Khôn Ninh cũng phải bất ngờ và bày tỏ sự khen ngợi, ủng hộ đối với tập thể ê-kíp đoàn phim.

Vì sao phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị chỉ trích nhưng vẫn hút người xem? "Dĩ ái vi doanh" do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính đang là bộ phim truyền hình Hoa ngữ nhận về nhiều tranh luận của khán giả.

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