Vì sao phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị chỉ trích nhưng vẫn hút người xem?

Bộ phim truyền hình Dĩ Ái Vi Doanh với tư cách là một bộ phim thần tượng đô thị kể về câu chuyện tình yêu của một tổng giám đốc và nữ phóng viên tạp chí kinh tế tài chính. Câu chuyện tình yêu của nam nữ chính đi từ oan gia cho đến ngọt ngào, yêu đương cuồng nhiệt, mức độ lãng mạn như vậy hoàn toàn có thể thu hút được sự chú ý của không ít khán giả.

Dĩ Ái Vi Doanh là dự án ngôn tình hiện đáng đánh dấu màn hợp tác của Bạch Lộc – Vương Hạc Đệ. Có nguyên tác nổi tiếng lại thêm hai lưu lượng đình đám tham gia diễn xuất, bộ phim này được khán giả mong đợi rất nhiều. Song, sau khi chiếu, Dĩ Ái Vi Doanh lại gây ra rất nhiều tranh cãi khiến nhiều người xem cảm thấy không hài lòng.

Tuy nhiên một số chi tiết nội dung liên quan đến nghiệp vụ nghề nghiệp lại xuất hiện không ít tranh luận; cốt truyện lửng lơ, xa rời thực tế, mô tả nghề phóng viên một cách thô thiển. Ví dụ như một số chi tiết thế này: Trong một buổi phỏng vấn nhân vật chính cố tình tạo cơ hội tiếp xúc thân thể với người được phỏng vấn, sau đó lại không kiềm chế được mà để lộ ra ánh mắt sùng bái, quên luôn mất vấn đề phỏng vấn. Sau khi buổi phỏng vấn đã chấm dứt, bản thảo cũng đã được biên tập xét duyệt xong nhưng bởi vì người được phỏng vấn không đồng ý nên phóng viên lại đến nhà người được phỏng vấn vào buổi đêm khuya để sửa lại bản thảo.

Những tình tiết nói trên lại gắn vào một người được gọi là "phóng viên kinh tế tài chính nổi tiếng trong ngành" trong khi thực tế lại lộ ra vẻ không có gì nổi bật, thẳng thắn một cách gượng ép... như vậy khiến cho không ít người làm trong ngành tin tức báo chí cảm thấy không hài lòng. Do đó, kiểu tình tiết như vậy chẳng thể làm nổi bật sức hút cá nhân của nhân vật chính, cũng chẳng thể khiến cho khán giả xem phim tìm thấy sự đồng cảm lại càng không thể hiện được sự chuyên nghiệp và cảm giác truyền cảm hứng mà đáng lẽ ra phải có ở những cảnh quay về chức nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả thất vọng vì hình tượng của Thời Yến do Vương Hạc Đệ thủ vai bị dìm, nhiều phân cảnh không toát lên được khí chất tổng tài. Ngoài ra, "phản ứng hoá học" của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong phim cũng không gây được ấn tượng tốt. Trong đó, nguyên do vì cặp đôi chính bị chênh lệch tuổi tác, những màn tương tác của cặp đôi đôi lúc bị gượng chưa tự nhiên.

Dẫu vậy, theo truyền thông Trung Quốc, dù gặp nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn nhận về những thành tích đáng nể. Trong đó, hiệu ứng truyền thông của phim khá tốt, những chỉ số trên bảng xếp hạng cũng ở mức cao.

Mặc dù gây nhiều tranh cãi là vậy, thế nhưng Dĩ Ái Vi Doanh vẫn gặt hái loạt thành tích tốt. Mới đây nhất, Douyin đã chứng nhận phim mới của Bạch Lộc – Vương Hạc Đệ là phim bạo khoản (ăn khách) tiếp theo của năm 2023. Tài khoản phim hiện có hơn 1,55 triệu người hâm mộ và hashtag “Dĩ Ái Vi Doanh” cũng đã phá 10 tỷ lượt phát. Đánh giá Vân Hợp của phim cũng đạt cấp S+.

Với thành tích này, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại có thêm cho mình một bộ phim hot giúp nâng cao danh tiếng, địa vị. Đây là nền tảng để hai ngôi sao 9x này có cơ hội tiếp cận với những tài nguyên tốt hơn trong tương lai.