Bạch Lộc bị tố 'hùa theo' đoàn phim cười cợt, thiếu tôn trọng Vương Hạc Đệ

Bạch Lộc hiện đang được khán giả quan tâm vì nữ diễn viên có đến 2 bộ phim lên sóng cùng lúc. Thế nhưng mới đây, netizen đã chê bai thậm tệ nhân vật Trịnh Thư Ý trong Dĩ Ái Vi Doanh của nữ diễn viên.

Cụ thể, khán giả cho rằng nhân vật Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) là kiểu người mình sẽ không thể chơi chung. Ban đầu cô nàng tiếp xúc Thời Yến (Vương Hạc Đệ) là vì muốn trả thù bạn trai cũ, con người ai cũng có lúc hiếu thắng nóng nảy sai lầm, điều này có thể tạm thời bỏ qua. Tuy nhiên càng về sau, nhận thức và hành động càng của nữ chính càng có vấn đề, dù là với nam chính, nam phụ, đồng nghiệp hay đối thủ.

Không chỉ bị mắng trên phim mà ngay cả ngoài đời, Bạch Lộc cũng đang đối mặt tranh cãi dữ dội khi lộ video cười cợt kém duyên với Vương Hạc Đệ. Ở hậu trường Vương Hạc Đệ đã có góp ý về góc quay với đạo diễn Quách Hổ, thậm chí đề xuất phim Hàn Goblin như tư liệu tham khảo.

Tuy nhiên, ý kiến này của anh bị đạo diễn bác bỏ, cười chê. Ngay sau đó, phản ứng của đạo diễn Quách Hổ bị cư dân mạng lên án dữ dội. Cho rằng vị đạo diễn có thể không đồng ý với ý kiến mà diễn viên đưa ra, nhưng không nên phản ứng thiếu tôn trọng khi cười nhạo sự góp ý chân thành của Vương Hạc Đệ với mọi người xung quanh.

Cách làm việc qua loa, hời hợt khiến Quách Hổ bị nghi ngờ tư cách khi là người quan trọng, góp phần vào sự thành bại của một bộ phim.

Thậm chí khi đấy Bạch Lộc còn "cười hùa" rất lớn, khiến Vương Hạc Đệ rơi vào tình thế khó xử. Giờ đây khi phim lên sóng, những góc quay nghiệp dư, xấu xí và "dìm hàng" diễn viên trở thành đề tài nóng, khiến người xem thất vọng.

Cùng với đó, diễn xuất của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng cũng bị nhắc đến, bị chê quá kịch và "cải lương", khiến chất lượng phim tụt giảm. Ngoài ra, nhiều đất diễn và câu thoại của nam phụ Trương Già (Vương Tinh Việt) bị cắt sang cho nam chính Tạ Nguy (Trương Lăng Hách) làm dân tình phẫn nộ.

Hiện tại cả 2 bộ phim của Bạch Lộc đều bị mang ra mổ xẻ, tràn ngập bình luận tiêu cực, còn bản thân nữ diễn viên đối mặt với làn sóng tẩy chay chưa từng có trong xuyên suốt sự nghiệp của cô.