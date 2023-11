Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

Dù đã khép lại chặng đường của mình nhưng Ninh An Như Mộng - dự án cổ trang được đánh giá hot nhất dịp cuối năm 2023 vẫn được bàn tán xôn xao. Theo đó, vấn đề lớn nhất của Ninh An Như Mộng nằm ở góc quay quá dìm nhan sắc diễn viên. Cả Bạch Lộc lẫn Trương Lăng Hách đều có tạo hình ổn áp nhưng khi lên phim, đạo diễn đã tìm ra mọi góc xấu nhất cho lên hình.

Nhiều blogger trên Weibo đang truyền tay nhau trích đoạn Trương Lăng Hách té ngã trong một cảnh phim Ninh An Như Mộng. Thế nhưng không hiểu do góc quay hay do diễn xuất và nhan sắc hạn chế của diễn viên, cảnh phim trông vô cùng vụng về và thiếu thẩm mỹ. Thậm chí khi ngã chạm đất, khuôn miệng của Trương Lăng Hách còn trở nên "bẹo hình bẹo dạng" khó hiểu.

Bài đăng về góc quay xấu của Ninh An Như Mộng thu hút số lượng lớn khán giả bàn luận, tranh cãi. Bên cạnh những bình luận đồng tình về khả năng diễn xuất chưa đạt của Trương Lăng Hách thì vẫn có ý kiến bênh vực, khẳng định góc quay của ekip quá kỳ quặc, cố ý "dìm hàng" diễn viên.