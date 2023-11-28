Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

Vốn được chú ý từ trước vì tiểu thuyết gốc kịch tính, lôi cuốn, dàn diễn viên siêu hot như Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nhưng khi lên sóng, phim Ninh An Như Mộng khiến khán giả vỡ mộng vì loạt lý do.

Dù đã khép lại chặng đường của mình nhưng Ninh An Như Mộng - dự án cổ trang được đánh giá hot nhất dịp cuối năm 2023 vẫn được bàn tán xôn xao. Theo đó, vấn đề lớn nhất của Ninh An Như Mộng nằm ở góc quay quá dìm nhan sắc diễn viên. Cả Bạch Lộc lẫn Trương Lăng Hách đều có tạo hình ổn áp nhưng khi lên phim, đạo diễn đã tìm ra mọi góc xấu nhất cho lên hình.

Nhiều blogger trên Weibo đang truyền tay nhau trích đoạn Trương Lăng Hách té ngã trong một cảnh phim Ninh An Như Mộng. Thế nhưng không hiểu do góc quay hay do diễn xuất và nhan sắc hạn chế của diễn viên, cảnh phim trông vô cùng vụng về và thiếu thẩm mỹ. Thậm chí khi ngã chạm đất, khuôn miệng của Trương Lăng Hách còn trở nên "bẹo hình bẹo dạng" khó hiểu. Bài đăng về góc quay xấu của Ninh An Như Mộng thu hút số lượng lớn khán giả bàn luận, tranh cãi. Bên cạnh những bình luận đồng tình về khả năng diễn xuất chưa đạt của Trương Lăng Hách thì vẫn có ý kiến bênh vực, khẳng định góc quay của ekip quá kỳ quặc, cố ý "dìm hàng" diễn viên.

Những khoảnh khắc dàn nhân vật chính bị biến dạng khuôn mặt do hiệu ứng slow motion không đúng lúc, hay setup ánh sáng thiếu tinh tế đã khiến Bạch Lộc và Trương Lăng Hách có cả "rổ meme" sau khi phim kết thúc. Có những cảnh vô lý đến mức khán giả cho rằng đó là cảnh NG bị hỏng và bị biên tập đưa nhầm lên phim. Tuy nhiên, Ninh An Như Mộng có rating và thành tích đáng nể trên các BXH phim. Ngoài một số góc quay bất ổn hay thiết lập nhân vật thiếu hợp lý, Ninh An Như Mộng vẫn thu về nhiều hảo cảm của khán giả.

Vì sao Ninh an như mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn chưa thể 'bạo hồng'? Phim "Ninh an như mộng" đã chính thức khép lại với những thành tích khá tốt. Trong đó, đáng chú ý là phim vượt mốc 10.300 điểm nhiệt (tức độ hot, độ phủ sóng) trên IQIYI sau phân cảnh hôn lễ của cặp đôi chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-goc-quay-muon-chon-vui-cua-bach-loc-va-truong-lang-hach-trong-ninh-an-nhu-mong-633925.html