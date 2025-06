Theo thông tin từ VietNamNet, trưa nay (ngày 16/6), tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hối hợp cùng Công an phường An Lạc, quận Bình Tân có mặt ở Đồng Tháp để đưa Hoàng về TPHCM nhằm điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bước đầu, Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) thừa nhận đã lái xe Jeep biển số 51K – 314.07 gây tai nạn tại đường Kinh Dương Vương lúc 18h30 tối 15/5 khiến 2 người tử vong. Khi gây tai nạn, vì tinh thần hoảng loạn, Hoàng đã xuống xe, rời khỏi hiện trường.