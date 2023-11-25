Vì sao Dĩ ái vi doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tiếp tục giảm điểm Douban?

Theo nhiều khán giả, nguyên do khiến phim "Dĩ ái vi doanh" của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ không được lòng người xem vì màn kết hợp thiếu ăn ý của cặp đôi chính; nội dung gây nhiều tranh cãi, thậm chí là cổ súy những suy nghĩ chưa chuẩn mực...

Điểm số Douban của phim "Dĩ ái vi doanh" do Bạch Lộc , Vương Hạc Đệ đóng chính không tăng mà còn tiếp tục giảm. Cụ thể, phim giảm từ 4.8 xuống 4.6 với 64.000 lượt đánh giá. Điều đáng nói là tác phẩm này đã đi đến chặng cuối và chỉ còn vài tập nữa là chính thức khép lại.

Tờ Nhân Dân Nhật Báo có bài viết chỉ trích nhân vật của Bạch Lộc trong phim - một phóng viên có quá nhiều điểm tiêu cực. Theo đó, nghề phóng viên trong phim được miêu tả với nhiều tình tiết có tính xúc phạm nghề báo, gây khó chịu cho người xem. Một số chi tiết được nêu ra làm ví dụ, như chi tiết nhân vật chính tạo cơ hội tiếp xúc thân mật với người được phỏng vấn, về nhà của người được phỏng vấn vào đêm khuya để sửa bản thảo…

Nhìn chung, bài viết trên đánh giá kịch bản phim không thể hiện được sức hút của các nhân vật chính, cũng không tạo được sự đồng cảm cho người xem, thậm chí còn không thể hiện được sự chuyên nghiệp và cảm giác khích lệ của một công việc chân chính - là nghề báo... Nhiều khán giả thấy tiếc cho Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ vì đã chọn nhầm phim để hợp tác. Theo đó, người hâm mộ của cặp đôi cho rằng họ bị lãng phí thời gian để nhận một bộ phim có quá nhiều lỗi về nội dung. Thậm chí, ngay cả trong nguyên tác của "Dĩ ái vi doanh" nhiều tình tiết cũng bị chê có vấn đề.

Không chỉ bị mắng trên phim mà ngay cả ngoài đời, Bạch Lộc cũng đang đối mặt tranh cãi dữ dội khi lộ video cười cợt kém duyên với Vương Hạc Đệ.

Ở hậu trường, Vương Hạc Đệ có góp ý về góc quay với đạo diễn Quách Hổ, thậm chí đề xuất lấy phim Hàn Goblin như tư liệu tham khảo. Song, ý kiến này của anh bị đạo diễn bác bỏ, cười chê. Thậm chí khi đấy, Bạch Lộc cũng còn cười đùa theo đạo diễn, khiến Vương Hạc Đệ rơi vào tình thế khó xử.

Chính cách hành xử này của nữ diễn viên bị khán giả "ném đá", tẩy chay vì được cho là thiếu văn minh.