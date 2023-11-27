Vì sao Ninh an như mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn chưa thể 'bạo hồng'?

Sao quốc tế 27/11/2023 12:45

Phim "Ninh an như mộng" đã chính thức khép lại với những thành tích khá tốt. Trong đó, đáng chú ý là phim vượt mốc 10.300 điểm nhiệt (tức độ hot, độ phủ sóng) trên IQIYI sau phân cảnh hôn lễ của cặp đôi chính.

Bộ phim cổ trang "Ninh an như mộng" có Bạch Lộc đóng chính đang đi đến chặng cuối. Theo truyền thông Hoa ngữ, đơn vị phát sóng mới đây đã mở gói xem trước dành cho khán giả trả phí.

Dựa theo số liệu của Datawin, bộ phim đã vượt mốc 10.000 điểm về độ hot, độ phủ sóng của phim. Đây là bộ phim đại nữ chủ (tức chỉ những bộ phim nói về nhân vật nữ chính thông minh, lanh lợi, làm chủ cuộc sống thay vì dựa dẫm vào sự bảo vệ của nam chính) hiếm hoi vượt 10. 000 điểm của iQiyi trong ba năm gần đây, đó cũng là thể hiện rõ nhất sức hấp dẫn của Bạch Lộc và bộ phim.

Vì sao Ninh an như mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn chưa thể 'bạo hồng'? - Ảnh 1Vì sao Ninh an như mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn chưa thể 'bạo hồng'? - Ảnh 2

Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, thành tích phim "Ninh an như mộng" của Bạch Lộc khá tốt nhưng để nói bứt phá thì chưa hẳn. Bởi so với lượt đặt xem trước 7 triệu người như công bố trước đó thì hiện tại, độ tương tác, thảo luận, lượt xem cũng như các điểm đánh giá tích cực của phim cũng không quá cao.

Trước đó, nhiều khán giả đánh giá rằng, nguyên nhân phim có nhiều điểm trừ đến từ góc quay, ánh sáng và tạo hình nhân vật chưa ổn. Chính điều đó, khiến giảm sự yêu thích của khán giả khi theo dõi. Ngoài ra, phim cũng có nhiều chi tiết thay đổi so với kịch bản gốc. Điều này cũng nhận về nhiều chê - khen trái chiều.

Vì sao Ninh an như mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn chưa thể 'bạo hồng'? - Ảnh 3

Hiện phim "Ninh an như mộng" do Bạch Lộc đóng chính đã lộ cái kết dành cho cặp đôi chính. Theo đó, ở tập cuối, cặp đôi chính có đám cưới lãng mạn và có với nhau 2 con chung. Nhiều khán giả cho hay, cái kết hạnh phúc, viên mãn của phim đã được nhiều người dự đoán từ trước. Bởi dựa theo nguyên tác - tiểu thuyết Khôn Ninh thì kết thúc truyện, cặp đôi chính sẽ đến được với nhau.

Ở kết phim, khán giả thấy hình ảnh Tạ Nguy cưng chiều con gái, vì cô bé giống y hệt Tuyết Ninh. Diễn viên đóng vai con gái của Bạch Lộc, Trương Lăng Hách cũng là người đảm nhận vai Khương Tuyết Ninh lúc nhỏ.

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Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính xứng đáng là bộ phim cổ trang được chú ý nhất nửa cuối năm 2023.

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