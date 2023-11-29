Vì sao 'Ninh an như mộng' của Bạch Lộc thua điểm phim của Dương Tử trên Douban?

Sao quốc tế 29/11/2023 15:21

Phim "Ninh an như mộng" của Bạch Lộc được truyền thông Hoa ngữ ví là "chiến mã" của giai đoạn cuối năm 2023, bởi lập nhiều thành tích các phim trong năm nay chưa thể vượt được.

Mới đây, theo bảng xếp hạng Vân Hợp xác nhận, "Ninh an như mộng" do Bạch Lộc - Trương Lăng Hách đóng chính đã chiếm 35% thị phần, đồng thời vượt 100 triệu lượt xem thực/ngày.

Ngoài ra, phim cũng thành công thu hút doanh thu quảng cáo khủng. Với hơn 193 quảng cáo tới từ 27 thương hiệu, thời lượng quảng cáo của "Ninh an như mộng" tới nay đã vượt ngưỡng 1.554 giây. Đây là thành tích không phải phim nào cũng có thể đạt được. Với hàng loạt thành tích đạt được, nhiều chuyên gia phim ảnh Hoa ngữ nhận định, "Ninh an như mộng" không thua kém gì "Trường tương tư" của Dương Tư đạt được trước đó khi so về lượt xem, độ phủ sóng.

Vì sao 'Ninh an như mộng' của Bạch Lộc thua điểm phim của Dương Tử trên Douban? - Ảnh 1

Tuy nhiên, "Ninh an như mộng" chính thức mở điểm Douban. Một điều khiến khán giả bất ngờ khi phim nhận được 6,9/10 điểm với 60 nghìn lượt đánh giá. Trong khi trước đó, "Trường tương tư" được Weibo, Douyin, Vân Hợp... chứng nhận là phim ăn khách của mùa hè 2023.

Điểm Douban phim thu về 7,7/10 với hơn 350 nghìn người đánh giá. Nếu so về khoản này, phim của Bạch Lộc vẫn còn thua xa so với đàn chị Dương Tử.

Vì sao 'Ninh an như mộng' của Bạch Lộc thua điểm phim của Dương Tử trên Douban? - Ảnh 2

Nhiều khán giả tranh cãi về việc khi một tác phẩm (Ninh an như mộng) đạt lượt đặt xem trước hơn 7 triệu, nhưng lượng đánh giá cho phim chỉ ở mức 60 nghìn lượt.Vì sao 'Ninh an như mộng' của Bạch Lộc thua điểm phim của Dương Tử trên Douban? - Ảnh 3

Một số khác cho rằng, do ê kíp phim "Ninh an như mộng" mở điểm Douban trễ, khiến độ hot, độ quan tâm của khán giả dành cho phim đã giảm. Song, một số chỉ ra nguyên do "Ninh an như mộng" của Bạch Lộc chỉ được xem là khá tốt chứ chưa có sự bứt phá bởi những ồn ào của phim.

Trước đó, nhiều khán giả cho rằng, nguyên nhân chính khiến phim có nhiều điểm trừ đến từ góc quay, ánh sáng và tạo hình nhân vật chưa ổn. Chính điều đó, khiến sự yêu thích của khán giả khi theo dõi phim ngày một giảm. Ngoài ra, màn thể hiện của bộ đôi nam nữ chính là Bạch Lộc - Trương Lăng Hách cũng nhận về nhiều tranh cãi trái chiều

Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

Vốn được chú ý từ trước vì tiểu thuyết gốc kịch tính, lôi cuốn, dàn diễn viên siêu hot như Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nhưng khi lên sóng, phim Ninh An Như Mộng khiến khán giả vỡ mộng vì loạt lý do.

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