Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Sao quốc tế 02/12/2023 10:56

Hậu trường cảnh hôn của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách đã khiến nhiều khản giả có một tràng cười sảng khoái.

Dù đã khép lại chặng đường của mình nhưng Ninh An Như Mộng vẫn là dự án cổ trang đang làm mưa làm gió cho đến hiện tại. Đặc biệt, điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều nhất chính là những cảnh tương tác ngọt ngào của cặp đôi Trương Lăng Hách và Bạch Lộc. Mới đây, đoàn phim đã bất ngờ tung ra clip hậu trường cảnh hôn của cặp đôi này khiến người xem được một phen dậy sóng.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 1
Dù đã khép lại chặng đường của mình nhưng Ninh An Như Mộng vẫn là dự án cổ trang đang làm mưa làm gió cho đến hiện tại.
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 2
Điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều nhất chính là những cảnh tương tác ngọt ngào của cặp đôi Trương Lăng Hách và Bạch Lộc.

Theo đó, trong tập cuối Ninh An Như Mộng là cảnh Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) và Tạ Ngụy (Trương Lăng Hách) thành thân, động phòng. Sau khi tỏ tình, anh chàng Trương Lăng Hách đang định bế Bạch Lộc thì lại vô tình va phải cằm cô nàng khá mạnh. Mỹ nhân 9X vừa xoa cằm vừa hét lên hài hước: "Không kết hôn nữa, em đi đây!" khiến cả ê-kíp phải bật cười.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 3
Anh chàng Trương Lăng Hách đang định bế Bạch Lộc thì lại vô tình va phải cằm cô nàng khá mạnh.

Ngay từ khi Ninh An Như Mộng khai máy, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã được đồn đoán là đang hẹn hò. Cả hai liên tục có những hành động thân mật ở hậu trường phim và những khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên cho đến hiện tại, phía cả hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 4
Ngay từ khi Ninh An Như Mộng khai máy, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã được đồn đoán là đang hẹn hò.
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 5
 Cho đến hiện tại, phía cả hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Trong Đêm hội IQIYI gần đây, khi xuất hiện trên thảm đỏ, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc khá xa cách và liên tục tránh ánh mắt của nhau. Khán giả suy đoán có thể cặp đôi nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim nhưng đã chia tay ngay sau đó vì lịch trình bận rộn và áp lực dư luận. 

Hiện Bạch Lộc vẫn phủ sóng truyền thông và mạng xã hội sau hai bộ phim phát sóng vừa qua là Ninh An Như MộngDĩ Ái Vi Doanh. Dù không phủ nhận diễn xuất và tạo hình của cô trong những phim vừa qua vẫn còn gặp không ít tranh cãi, nhưng theo truyền thông Hoa ngữ, lượng người hâm mộ của cô tăng khá mạnh lên đến hàng trăm nghìn người khi các phim này phát sóng.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 6
Hiện Bạch Lộc vẫn phủ sóng truyền thông và mạng xã hội sau hai bộ phim phát sóng vừa qua là Ninh An Như MộngDĩ Ái Vi Doanh.
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Hành động của Trương Lăng Hách khi Bạch Lộc thân mật bên một mỹ nam đang dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

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