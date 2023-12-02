Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Dù đã khép lại chặng đường của mình nhưng Ninh An Như Mộng vẫn là dự án cổ trang đang làm mưa làm gió cho đến hiện tại. Đặc biệt, điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều nhất chính là những cảnh tương tác ngọt ngào của cặp đôi Trương Lăng Hách và Bạch Lộc. Mới đây, đoàn phim đã bất ngờ tung ra clip hậu trường cảnh hôn của cặp đôi này khiến người xem được một phen dậy sóng.

Dù đã khép lại chặng đường của mình nhưng Ninh An Như Mộng vẫn là dự án cổ trang đang làm mưa làm gió cho đến hiện tại.

Điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều nhất chính là những cảnh tương tác ngọt ngào của cặp đôi Trương Lăng Hách và Bạch Lộc.

Theo đó, trong tập cuối Ninh An Như Mộng là cảnh Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) và Tạ Ngụy (Trương Lăng Hách) thành thân, động phòng. Sau khi tỏ tình, anh chàng Trương Lăng Hách đang định bế Bạch Lộc thì lại vô tình va phải cằm cô nàng khá mạnh. Mỹ nhân 9X vừa xoa cằm vừa hét lên hài hước: "Không kết hôn nữa, em đi đây!" khiến cả ê-kíp phải bật cười.