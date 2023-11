Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận thêm thành tích mới

Mới đây vào ngày 19/11, bộ phim đã cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng IQIYI sau khoảng 2 tuần lên sóng. Với thành tích này, Ninh An Như Mộng đã chính thức gia nhập hội những tác phẩm phá 10.000 của IQIYI trong năm 2023 cùng với Bão Táp (Cuồng Phong), Trường Phong Độ và Liên Hoa Lâu.

Ninh An Như Mộng là một trong số những tác phẩm được khán giả ngóng chờ bậc nhất năm 2023. Sau những tập đầu tiên, đa phần người xem đều cảm thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí.

Bộ phim đã cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng IQIYI sau khoảng 2 tuần lên sóng.

Bộ phim Ninh An Như Mộng đã có thể lên sóng từ hồi tháng 5 năm nay tuy nhiên vì nam diễn viên phụ vướng tranh cãi phát ngôn chính trị. Trước áp lực từ dư luận, dự án cổ trang này đã có nguy cơ bị tẩy chay thậm chí là cấm sóng.

Thời gian gần đây, có một số blogger tiết lộ, đoàn làm phim Ninh An Như Mộng đã nghĩ tới phương án cắt toàn bộ cảnh quay liên quan tới Châu Tuấn Vỹ rồi đi xét duyệt lại một lần nữa, sẵn sàng chấp nhận cơn mưa gạch đá từ khán giả vì sự chắp vá này, thế nhưng, may mắn sau đó "triều đình" lại nới lỏng lệnh cấm cho Châu Tuấn Vỹ và rồi Ninh An Như Mộng qua ải trót lọt.