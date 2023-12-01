Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác

Sao quốc tế 01/12/2023 11:50

Hành động của Trương Lăng Hách khi Bạch Lộc thân mật bên một mỹ nam đang dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Ninh An Như Mộng hiện là bộ phim đang làm mưa làm gió trên đường đua phim Hoa ngữ cuối năm nay. Bên cạnh độ hot của phim, cặp đôi diễn viên chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cũng được đông đảo netizen quan tâm vì sự ăn ý trong diễn xuất. Thậm chí, cặp đôi còn liên tục vướng vào tin đồn "phim giả tình thật" sau khi Ninh An Như Mộng kết thúc. 

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác - Ảnh 1
Ninh An Như Mộng hiện là bộ phim đang làm mưa làm gió trên đường đua phim Hoa ngữ cuối năm nay.
Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác - Ảnh 2
Cặp đôi diễn viên chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cũng được đông đảo netizen quan tâm vì sự ăn ý trong diễn xuất. 

Theo đó, những phản ứng hoá học tuyệt vời của cả hai khiến khán giả vô cùng thích thú. Điển hình nhất là trong một cảnh hôn, cặp đôi phải hôn đến 22 lần để tìm ra góc quay đẹp nhất. Chi tiết này kích thích sự nhiệt tình "đẩy thuyền" của khán giả. Bên cạnh đó, khi xuất hiện trong chương trình Một Triệu Lời Ước Hẹn, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục làm khán giả tan chảy bởi tương tác ngọt ngào. Anh chàng không rời mắt khỏi Bạch Lộc trong lúc nữ diễn viên tập trung thể hiện phần trình diễn của mình.

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác - Ảnh 3
Cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục làm khán giả tan chảy bởi tương tác ngọt ngào  trong chương trình Một Triệu Lời Ước Hẹn.

Mới đây, đoàn làm phim Ninh An Như Mộng tiếp tục đăng tải loạt ảnh của dàn diễn viên nhằm tri ân sự ủng hộ của khán giả trong suốt khoảng thời gian phim lên sóng. Trong một tấm ảnh, nam phụ Vương Tinh Việt rất vui vẻ tựa vào vai Bạch Lộc. Ngồi cạnh đó, Trương Lăng Hách lại có ánh nhìn khó chịu và đầy phán xét dành cho hành động thân mật này của Bạch Lộc và mỹ nam họ Vương. Người hâm mộ hài hước cho rằng Trương Lăng Hách 'nổi máu ghen' khi bạn diễn của mình thân mật với bạn diễn khác giới khác.

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác - Ảnh 4
Trong một tấm ảnh, nam phụ Vương Tinh Việt rất vui vẻ tựa vào vai Bạch Lộc.
Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác - Ảnh 5
 Trương Lăng Hách lại có ánh nhìn khó chịu và đầy phán xét dành cho hành động thân mật này của Bạch Lộc và mỹ nam họ Vương.

Trước đó, cánh săn tin tung bằng chứng cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách 'phim giả tình thật' vào tháng 7/2022. Trong một tập của chương trình thực tế ăn khách Keep Running, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách có dịp hội ngộ và cùng nhau tuyên truyền cho Ninh An Như Mộng. Nam diễn viên đã có hàng loạt tương tác ngọt ngào, qua những hành động quan tâm và chăm sóc đối phương, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác - Ảnh 6
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện trong chương trình thực tế ăn khách Keep Running.
Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác - Ảnh 7
Nam diễn viên đã có hàng loạt tương tác ngọt ngào, qua những hành động quan tâm và chăm sóc đối phương.

Bạch Lộc đang là cái tên sáng giá sau những tác phẩm như Châu Sinh Như cố, Dĩ Ái Vi Doanh, Chiêu Diêu… Trong khi đó, Trương Lăng Hách là diễn viên trẻ triển vọng, được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995.

Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

Vốn được chú ý từ trước vì tiểu thuyết gốc kịch tính, lôi cuốn, dàn diễn viên siêu hot như Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nhưng khi lên sóng, phim Ninh An Như Mộng khiến khán giả vỡ mộng vì loạt lý do.

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