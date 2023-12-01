Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác

Ninh An Như Mộng hiện là bộ phim đang làm mưa làm gió trên đường đua phim Hoa ngữ cuối năm nay. Bên cạnh độ hot của phim, cặp đôi diễn viên chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cũng được đông đảo netizen quan tâm vì sự ăn ý trong diễn xuất. Thậm chí, cặp đôi còn liên tục vướng vào tin đồn "phim giả tình thật" sau khi Ninh An Như Mộng kết thúc.

Ninh An Như Mộng hiện là bộ phim đang làm mưa làm gió trên đường đua phim Hoa ngữ cuối năm nay.

Cặp đôi diễn viên chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cũng được đông đảo netizen quan tâm vì sự ăn ý trong diễn xuất.

Theo đó, những phản ứng hoá học tuyệt vời của cả hai khiến khán giả vô cùng thích thú. Điển hình nhất là trong một cảnh hôn, cặp đôi phải hôn đến 22 lần để tìm ra góc quay đẹp nhất. Chi tiết này kích thích sự nhiệt tình "đẩy thuyền" của khán giả. Bên cạnh đó, khi xuất hiện trong chương trình Một Triệu Lời Ước Hẹn, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục làm khán giả tan chảy bởi tương tác ngọt ngào. Anh chàng không rời mắt khỏi Bạch Lộc trong lúc nữ diễn viên tập trung thể hiện phần trình diễn của mình.