Thế nhưng, giữa dàn sao lộng lẫy, Trương Lăng Hách bỗng chốc trở thành "thánh hề" nhờ những khoảnh khắc hài hước. Vô tình biến anh từ hình tượng hoàng tử lịch lãm thành nam thần "vô tri". Tất cả đều trở thành tag lọt top đầu bảng Hot Search trên Weibo mục Giải trí.

Đêm hội Gào Thét iQIYI 2023 chính là sự kiện hot nhất làng giải trí Hoa ngữ trong mấy ngày qua với sự góp mặt của nhiều sao hoa ngữ đình đám như Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Lưu Thi Thi, Tống Dật, Trương Lăng Hách , Trần Triết Viễn...

Trên thảm đỏ, nam diễn viên bỗng được phen "quê độ" khi định giúp Lưu Tá Ninh xách váy nhưng bị cô từ chối. Cụ thể sau khi chỉnh tà váy giúp Bạch Lộc, anh cũng muốn giúp Tá Ninh chỉnh lại đuôi váy. Nhưng không ngờ "công chúa Thẩm Chỉ Y" lại nhanh ý hơn, sợ bạn diễn bị vướng nên lẹ tay hất váy ra sau. Trương Lăng Hách không biết vẫn cứ với tay theo khiến Cnet bật cười.

Bị cận nhưng không đeo lens Trương Lăng Hách đã nhận nhầm Tăng Thuấn Hy thành Hạc Đệ.

Tiếp đến là khoảnh khắc "quê độ" của Trương Lăng Hách chính là nhận nhầm người khi bị cận còn không đeo lens hay mang kính nên anh phải tiến sát lại mới nhìn rõ. Vì thế mà Trương Lăng Hách đã nhận nhầm Tăng Thuấn Hy thành Hạc Đệ, cúi hẳn xuống, ngó đầu lên nhìn mặt mới nhận ra sai lầm. Cuối cùng may có Bạch Lộc giúp anh "nhận diện".

Trương Lăng Hách liên tục xuất hiện với dáng đi lom khom vì chiều cao khủng của mình.

Một tình huống khác cũng khiến fan của “Tạ đại nhân” cười bò, khi nam diễn viên sở hữu chiều cao tới 1m88, chỉ đi bộ bình thường thôi cũng như siêu mẫu trên sàn catwalk, nhưng tại Đêm hội Gào thét vừa qua, Trương Lăng Hách liên tục xuất hiện với dáng đi lom khom, kỳ lạ.

Tại Đêm hội Gào thét 2023, Trương Lăng Hách cùng Điền Hi Vi lên nhận giải Nam/ Nữ Diễn Viên Trẻ Có Bước Nhảy Vọt. Riêng phim Ninh An Như Mộng đón tin vui khi nhận được giải thưởng Phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất.

Nam diễn viên sinh năm 1997, nhận giải thưởng Nam Diễn Viên Trẻ Có Bước Nhảy Vọt trong Đêm hội Gào thét 2023.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, tại Vô Tích, Giang Tô. Năm 2016, anh thi đỗ vào Đại học Sư phạm Nam Kinh, Học viện Kỹ thuật điện và Tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật điện. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí vào năm 2019 với vai chính phim ngôn tình cổ trang "Thiếu nữ đại nhân".

Với chiều cao 1,88m cùng gương mặt góc cạnh, Trương Lăng Hách được các nền tảng sản xuất phim o bế, lăng xê. Anh được giao cho nhiều vai chính khi chưa có sự đảm bảo về diễn xuất.

Trong năm 2023, Trương Lăng Hách tham gia 4 bộ phim là: Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Hổ Hạc Yêu Sư Lục, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa… và mang về giải thưởng Nam Diễn Viên Trẻ Có Bước Nhảy Vọt trong Đêm hội Gào thét 2023.