Chỉ với một chi tiết, Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trương Lăng Hách trở thành 'Thái tử IQIYI'

Trần Triết Viễn đã 'chứng minh' anh mới chính là 'Thái tử IQIYI' thực thụ chỉ nhờ một chi tiết nhỏ.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, ngoài Trương Lăng Hách thì Trần Triết Viễn cũng được netizen Trung ưu ái gọi là "Thái tử IQIYI", đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà đều có lý do của nó. Có thể thấy, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Trần Triết Viễn đã đảm nhận vai nam chính (nhất phiên) trong bộ Đêm Tối Và Bình Minh do IQIYI sản xuất, không những thế, bộ phim diễn chính đầu tay của Trần Triết Viễn - Bí Quả cũng là một sản phẩm thuộc IQIYI. Hiện tại, nam diễn viên đang bận rộn ghi hình cho dự án chuyển thể Cây Ô Liu Màu Trắng - một bộ phim cũng do IQIYI sản xuất.

Đáng chú ý nhất là mới đây, trong Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023, đích thân Giám đốc điều hành IQIYI đã giới thiệu Trần Triết Viễn cho đạo diễn Phùng Tiểu Cương - nam đạo diễn quyền lực, có tiếng nói bậc nhất Cbiz. Chính điều này càng chứng minh nam diễn viên đang nhận được rất nhiều sự ưu ái từ IQIYI.

Trần Triết Viễn sinh năm 1996, là ngôi sao trẻ đang 'phất lên' của làng giải trí Hoa ngữ. Anh bắt đầu quen mặt với khán giả sau bộ phim Bí Mật Nơi Góc Tối và nhận được nhiều lời khen gợi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Nhờ kĩ thuật diễn tự nhiên cùng với ngoại hình cao ráo và gương mặt sáng đã giúp cho chàng diễn viên 9x này được mọi người yêu mến, sự nghiệp cũng được đà phát triển mạnh mẽ.

