Chỉ với một chi tiết, Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trương Lăng Hách trở thành 'Thái tử IQIYI'

Sao quốc tế 27/11/2023 11:20

Trần Triết Viễn đã 'chứng minh' anh mới chính là 'Thái tử IQIYI' thực thụ chỉ nhờ một chi tiết nhỏ.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, ngoài Trương Lăng Hách thì Trần Triết Viễn cũng được netizen Trung ưu ái gọi là "Thái tử IQIYI", đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà đều có lý do của nó. Có thể thấy, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Trần Triết Viễn đã đảm nhận vai nam chính (nhất phiên) trong bộ Đêm Tối Và Bình Minh do IQIYI sản xuất, không những thế, bộ phim diễn chính đầu tay của Trần Triết Viễn - Bí Quả cũng là một sản phẩm thuộc IQIYI. Hiện tại, nam diễn viên đang bận rộn ghi hình cho dự án chuyển thể Cây Ô Liu Màu Trắng - một bộ phim cũng do IQIYI sản xuất.

Chỉ với một chi tiết, Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trương Lăng Hách trở thành 'Thái tử IQIYI' - Ảnh 1
Trần Triết Viễn được netizen Trung ưu ái gọi là "Thái tử IQIYI"
Chỉ với một chi tiết, Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trương Lăng Hách trở thành 'Thái tử IQIYI' - Ảnh 2
Trần Triết Viễn đã đảm nhận vai nam chính (nhất phiên) trong bộ Đêm Tối Và Bình Minh.
Chỉ với một chi tiết, Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trương Lăng Hách trở thành 'Thái tử IQIYI' - Ảnh 3
Bộ phim diễn chính đầu tay của Trần Triết Viễn - Bí Quả cũng là một sản phẩm thuộc IQIYI.
Chỉ với một chi tiết, Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trương Lăng Hách trở thành 'Thái tử IQIYI' - Ảnh 4
Hiện tại, nam diễn viên đang bận rộn ghi hình cho dự án chuyển thể Cây Ô Liu Màu Trắng.

Đáng chú ý nhất là mới đây, trong Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023, đích thân Giám đốc điều hành IQIYI đã giới thiệu Trần Triết Viễn cho đạo diễn Phùng Tiểu Cương - nam đạo diễn quyền lực, có tiếng nói bậc nhất Cbiz. Chính điều này càng chứng minh nam diễn viên đang nhận được rất nhiều sự ưu ái từ IQIYI.

Chỉ với một chi tiết, Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trương Lăng Hách trở thành 'Thái tử IQIYI' - Ảnh 5
Đích thân Giám đốc điều hành IQIYI đã giới thiệu Trần Triết Viễn cho đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Trần Triết Viễn sinh năm 1996, là ngôi sao trẻ đang 'phất lên' của làng giải trí Hoa ngữ. Anh bắt đầu quen mặt với khán giả sau bộ phim Bí Mật Nơi Góc Tối và nhận được nhiều lời khen gợi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Nhờ kĩ thuật diễn tự nhiên cùng với ngoại hình cao ráo và gương mặt sáng đã giúp cho chàng diễn viên 9x này được mọi người yêu mến, sự nghiệp cũng được đà phát triển mạnh mẽ.

Chỉ với một chi tiết, Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trương Lăng Hách trở thành 'Thái tử IQIYI' - Ảnh 6
Trần Triết Viễn là ngôi sao trẻ đang 'phất lên' của làng giải trí Hoa ngữ.
Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn

Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn dù sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới'.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Triết Viễn sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn

Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn

Triệu Lộ Tư bị bắt gặp 'khóa môi' Trần Triết Viễn cuồng nhiệt, gây xôn xao đến netizen quốc tế?

Triệu Lộ Tư bị bắt gặp 'khóa môi' Trần Triết Viễn cuồng nhiệt, gây xôn xao đến netizen quốc tế?

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

Gia thế và đời thực bất ngờ của Trần Triết Viễn, dân tình cảm thán 'sao giống Đoàn Gia Hứa đến thế'

Gia thế và đời thực bất ngờ của Trần Triết Viễn, dân tình cảm thán 'sao giống Đoàn Gia Hứa đến thế'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/9/2023: Lâm Tâm Như đang tuyển chọn diễn viên mới, Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn tranh giành phiên vị nên phim chưa thể phát sóng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/9/2023: Lâm Tâm Như đang tuyển chọn diễn viên mới, Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn tranh giành phiên vị nên phim chưa thể phát sóng?

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn nhận tin vui đáng mong đợi trong tháng 11 tới?

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn nhận tin vui đáng mong đợi trong tháng 11 tới?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe