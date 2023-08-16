Gia thế và đời thực bất ngờ của Trần Triết Viễn, dân tình cảm thán 'sao giống Đoàn Gia Hứa đến thế'

"Vụng trộm không thể giấu" có thể xem là bộ phim thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại của Trần Triết Viễn. Với gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên Trần Triết Viễn đã mang đến cho khán giả hình ảnh Đoàn Gia Hứa mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Thế nhưng ít ai biết rằng, gia cảnh của anh ở ngoài đời thực lại có nhiều điểm chung với nhân vật Đoàn Gia Hứa mà anh đã vào vai.

Trần Triết Viễn từng nhắc về bố lúc mới vào nghề

Được biết, Trần Triết Viễn cũng trưởng thành trong sự thiếu thốn tình yêu thương từ cha - điểm chung với nhân vật Đoàn Gia Hứa trong "Vụng trộm không thể giấu". Do bố mẹ Trần Triết Viễn đã ly hôn từ khi anh còn nhỏ, anh sống với mẹ còn bố anh đã tái hôn và có hai người con riêng. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Khi tôi còn nhỏ, cha tôi cảm thấy tôi không có niềm tin, ông ấy thực sự đã từ bỏ, phớt lờ tôi, và thiên vị em gái (cùng cha khác mẹ với Trần Triết Viễn). Tôi cũng không cần sự chăm sóc của cha hoặc bất cứ điều gì nhưng ngay cả khi em gái tôi còn chưa sinh ra, tôi cũng không bao giờ cảm thấy được coi trọng".