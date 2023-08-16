Gia thế và đời thực bất ngờ của Trần Triết Viễn, dân tình cảm thán 'sao giống Đoàn Gia Hứa đến thế'

Gia cảnh của nam diễn viên khiến không ít khán giả và người hâm mộ rơi nước mắt.
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"Vụng trộm không thể giấu" có thể xem là bộ phim thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại của Trần Triết Viễn. Với gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên Trần Triết Viễn đã mang đến cho khán giả hình ảnh Đoàn Gia Hứa mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Thế nhưng ít ai biết rằng, gia cảnh của anh ở ngoài đời thực lại có nhiều điểm chung với nhân vật Đoàn Gia Hứa mà anh đã vào vai.
Được biết, Trần Triết Viễn cũng trưởng thành trong sự thiếu thốn tình yêu thương từ cha - điểm chung với nhân vật Đoàn Gia Hứa trong "Vụng trộm không thể giấu". Do bố mẹ Trần Triết Viễn đã ly hôn từ khi anh còn nhỏ, anh sống với mẹ còn bố anh đã tái hôn và có hai người con riêng. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Khi tôi còn nhỏ, cha tôi cảm thấy tôi không có niềm tin, ông ấy thực sự đã từ bỏ, phớt lờ tôi, và thiên vị em gái (cùng cha khác mẹ với Trần Triết Viễn). Tôi cũng không cần sự chăm sóc của cha hoặc bất cứ điều gì nhưng ngay cả khi em gái tôi còn chưa sinh ra, tôi cũng không bao giờ cảm thấy được coi trọng".
Nếu bạn diễn Triệu Lộ Tư là người đầu tiên được nhà sản xuất lựa chọn cho vai nữ chính thì Trần Triết Viễn lại giành được vai nam chính nhờ bộc lộ thần thái cùng khả năng diễn xuất trong buổi casting. Nhà sản xuất bộ phim "Vụng trộm không thể giấu" cũng từng tiết lộ lý do chọn anh vào vai Đoàn Gia Hứa: "Chúng tôi muốn chọn một diễn viên có vẻ ngoài trẻ trung nhưng cũng có thể hành động như một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù nhân vật Đoàn Gia Hứa có một cuộc sống bất hạnh, nhưng không bị mặt tối của cuộc sống lấn át, luôn nỗ lực vươn lên hướng tới ánh mặt trời. Sau nhiều vòng đánh giá, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được Trần Triết Viễn".
Trần Triết Viễn sinh năm 1996, là sao nam mới nổi trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long, song sao nam trẻ sinh năm 1996 này vẫn chưa được đánh giá quá cao.
Sau thành công của bộ phim "Vụng trộm không thể giấu" trong mùa hè 2023 năm nay, Trần Triết Viễn được nhiều người biết đến hơn và dần xây dựng được chỗ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ. Hiện bộ phim mới nhất của anh đang được công chiếu trên màn ảnh nhỏ là "Lang quân không như ý" đóng chính cùng nữ diễn viên Ngô Tuyên Nghi cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả.